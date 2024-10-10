經絡按揭：9月新批按保宗數近5年低　惟料將止跌回穩

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，今年9月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,154宗及60.64億元，按月下跌23.7%及跌22.7%，宗數創自2018年12月後即69個月新低，金額則創自2019年10月後即59個月的新低。

9月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為758宗及37.33億元，按月微增9.1%及0.2%，宗數及金額均連跌兩個月後回升；平均新取用按保貸款金額為492萬元，按月跌8.1%；另外，新取用按保個案中，一手物業佔比為49%，創近3個月佔比新高。

首9個月新批出按保貸款宗數及金額為16,604宗及866.41億元，按年下跌44.1%及47.7%，宗數及金額創近5年的首9個月新低。今年首9個月新取用按保貸款宗數及金額為7,851宗及404.21億元，按年減少40.3%及45%，宗數及金額均創近5年的首9個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，9月份新批按保數字下跌，主要是反映7月及8月市況，隨着減息周期開始，買家加快入市步伐，發展商亦開始積極推盤，今季多個大型新盤部署登場，料將刺激樓市交投回升，加上銀行對按揭業務取態轉向積極，預計按揭及按保數字於年尾至下年初或止跌回穩。