租客轉買斥775萬購東堤灣畔三房　原業主4年蝕85萬沽

租金持續攀升，相反減息降低供樓成本，加上樓價已由高位回落，租客轉租為買，以775萬元購入東涌東堤灣畔套三房戶，單位約4年帳面跌價近10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西半山豪景閣低層B室，實用面積約360方呎，兩房間隔，獲用家垂青，以480萬元易手，呎價約13,333元，原業主於1996年6月以約210萬元購入，轉手帳獲利約270萬元。

●中原林忠煜指，灣仔尚翹峰3座高層A室，實用面積約477方呎，兩房間隔，可望海景，最新以900萬元成交，呎價約18,868元，新買家為投資客，以市值月租計算，料可享約3.5厘租金回報。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角海峰園南峰閣中層E單位，實用面積約623方呎，兩房間隔，望樓景為主，叫價為988萬元，大幅減價130萬元成交，減幅約13%，以858萬元成交，呎價約20,833元。

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島9座極高層D室，套三房連工人房設計，望海景，實用面積約734方呎，成交價1,048萬元，呎價約14,278元，新買家為外區客。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣愛海頌2座極低層單位，實用面積約736方呎，套三房連儲物室間隔，叫價約980萬元放售約兩個月後，減價約51.2萬元，外區客以約928.8萬元購入，呎價約12,620元，原業主2020年6月以約1,080.4萬元購入，帳面虧損約151.6萬元。

●中原黃家全稱，奧運站柏景灣8座高層E室，實用面積約449方呎，兩房間隔，最新以838萬元易手，呎價約18,664元，原業主於2016年2月以748萬元購入，持貨約8年單位帳面升值約12%。

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新界區

●中原曹嘉華指，東涌東堤灣畔5座低層H室，實用面積約772方呎，套三房間隔，香港家庭租樓多年，見租金不斷上升，加上減息周期已開始，上址叫價800萬元，議價後以775萬元購入，呎價約10,039元，原業主持貨約4年，帳面蝕85萬元，單位貶值近10%。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城1期4座低層F室，實用面積約701方呎，套三房間隔，叫價820萬元放售，放盤約兩個半月，其後減價至750萬元，零議價下以750萬元獲買家承接自住，呎價約10,699元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋浩明苑低層10室，實用面積約443方呎，望園景，早於去年3月於已補價第二市場叫價520萬元，期間調整叫價至400萬元，最終以368萬元沽出，累減152萬元，減幅約29%，呎價約8,307元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海‧星灣御25座中層D室，實用面積約498方呎，兩房連儲物室間隔，放盤3星期，叫價670萬元，終以665萬元獲買家承接，呎價約13,353元，原業主於2018年6月購入，持貨約6年帳面虧蝕180萬元，貶值約21%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山新港城B座中層5室，實用面積約568方呎，套三房間隔，叫價約650萬元，議價後以620萬元易手，呎價約10,915元，新買家為用家。

●中原龐耀昌表示，大圍及沙田10月暫錄約30宗二手買賣，較上月同期增加約四成，其中大圍盛世3座北翼高層C室，實用面積約958方呎，套四房及儲物房間隔，享山景，叫價約1,700萬元，議價後以1,590萬元獲承接，呎價約16,597元。

●利嘉閣馮澤源指，沙田溱岸8號錄10月首宗二手買賣，單位為1座中層D室，實用面積約720方呎，叫價1,180萬元，減價30萬元，以1,150萬元成交，呎價約15,972元。

●中原黎宗文稱，沙田希爾頓中心C座高層8室，實用面積約475方呎，三房間隔，叫價約690萬元，其後減至620萬元，日前議價後以560萬元獲承接，呎價約11,789元，新買家為用家。.

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城48座中層D室，實用面積約304方呎，一房間隔，望園景，放盤達3年，原先叫價595萬元，最終減價175萬元，減幅達約29.4%，成交價420萬元，呎價約13,816元，原業主於2015年9月以425萬元購入，約9年帳蝕5萬元。

●中原張少聰表示，大埔白石角逸瓏灣II的高座10座高層連平台及天台戶，實用面積約1,713方呎，四房雙套房間隔，享海景，叫價約4,500萬元，議價後以3,750萬元易手，呎價約21,891元，新買家為內地客，原業主持貨約8年，帳面蝕讓約460萬元。

●中原陳韻兒稱，大埔太湖花園2座中層D室，實用面積約590方呎，套三房間隔，日前雙方議價後以638萬元沽出，呎價約10,814元，新買家為同區家庭客。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺花都廣場6座高層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，望市景，叫價385萬元，放盤半年，近月單位交吉開放睇樓，即獲同區上車客即睇即買，以385萬元零議價承接，呎價約9,821元。

●美聯吳偉文表示，粉嶺御景峰低層C室，實用面積約462方呎，兩房間，早前叫價500萬元放售，獲區內上車客洽購，多次議價後終以476萬元承接，呎價約10,303元。

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊10月暫錄得6宗買賣，平均實用呎價約8,086元，麗湖居7座中層H室，實用面積550方呎，三房間隔，望樓景， 叫價458萬元，減價23萬元，新近以435萬元交吉易手，呎價約7,909元。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋翠寧花園6座中層K室，實用面積約577方呎，三房間隔，新買家為區內綠表客，原業主有意盡快沽貨，因此放盤不足24小時減價30萬元，未補價第二市場以360萬元成交，呎價約6,239元。

●祥益黃文樂指，屯門公屋田景邨田裕樓高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內綠表客見單位亦屬同類型放盤中最平，未補價第二市場以120萬元購入上址自用，呎價約2,709元。

●世紀21天生置業凌嘉豪稱，屯門海景花園8座中層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望海景，附設裝修，以440萬放盤，獲投資者以298萬元承接，呎價約5,120元，低銀行估價約24%。

●中原陳文杰表示，荃灣縉庭山1座低層D室，實用面積約704方呎，套三房間隔，4月叫價840萬元放盤，累減40萬元，以800萬元沽出，呎價約11,364元，原業主於2017年以778萬元買入，持貨約7年帳面獲利22萬元。

●中原指，荃灣海之戀‧愛炫美1座中層C室，實用面積約807方呎，套三房連儲物室間隔，享全海景，2022年9月最初叫價1,880萬元放盤，近期叫價為1,600萬元，議價後以1,475萬元成交，呎價約18,278元，原業主於2017年7月以1,416萬元一手買入。

●中原凌活忠稱，荃灣海之戀6座低層C室，實用面積約1,149方呎，套四房間隔，享海景，叫價2,300萬元，放盤一年，累減530萬元或約23%，現以1,770萬元沽出，呎價約15,405元，買家為香港家庭客，原業主持貨約7年，帳面蝕302.1萬元，貶值約15%。

●利嘉閣曾定杰指，青衣居屋青華苑A座中層13室，實用面積約351方呎，已補價自由市場原先叫價315萬元，議價後以292萬元成交，呎價約8,319元，原業主早於2011年以約156萬元已補地價買入單位。

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