一手樓今錄30成交　啟德項目四房招標以7288萬元沽出

新盤市場於周四(10日)錄得約30宗成交，其中啟德全新盤通過招標售出11伙，有高層四房單位成交價達7,288萬元。

●啟德天璽‧天單日招標沽出11伙

●黃竹坑站Blue Coast II或短期內加推

●啟德DOUBLE COAST I 有望下周落實銷售部署

●九龍塘雋睿四房成交價2,650萬元

●洪水橋滙都I兩房513萬元沽

●屯門兆康NOVO LAND第3B期高層兩房呎售約12,667元

●啟德維港1號一房682萬元重新沽出

●長沙灣連方II加推38伙

萬科香港發展的長沙灣連方II，周四(10日)上載價單4號，提供38伙，折實平均呎價約25,821元，較對上一張兩個多月前推出的價單高約1%。加推單位涵蓋19伙開放式單位及19伙一房單位，折實價介乎515萬至775.9萬元，折實呎價約24,178至27,514元。

●沙田名日‧九肚山四房售1,949萬元

●將軍澳海茵莊園再錄兩伙成交