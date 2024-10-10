一手樓今錄30成交 啟德項目四房招標以7288萬元沽出
2024年10月10日 22:03
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新盤市場於周四(10日)錄得約30宗成交，其中啟德全新盤通過招標售出11伙，有高層四房單位成交價達7,288萬元。
●啟德天璽‧天單日招標沽出11伙
新鴻基地產(00016)旗下的啟德天璽‧天，周四(10日)公布招標售出11伙，單位吸金逾4.9億元。最新招標售出的均標準單位，成交價介乎2,204萬0至7,288萬元，呎價約24,592至36,568元。當中，成交價及呎價最高均為第3座 (Peak Tower) 40樓A室，實用面積1,993方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔。
●黃竹坑站Blue Coast II或短期內加推
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，自公布價單後，將於周五(11日)正式對外開放示範單位及收票。發展商指，會與合作伙伴商討短期內加推單位，會視乎收票情況再考慮調整新一批單位售價。
●啟德DOUBLE COAST I 有望下周落實銷售部署
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(10日)公布自上月命名後已接獲近1,000個查詢，將於下周施政報告發表後再落實銷售部署。
●九龍塘雋睿四房成交價2,650萬元
永義國際(01218)旗下九龍塘延文禮士道雋睿，周四(10日)以招標形式沽出1座1樓B室，實用面積為1,158方呎，屬四房間隔，成交價2,650萬元，呎價約22,884元。
●洪水橋滙都I兩房513萬元沽
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周四(10日)以513.25萬元售出第2座9樓A05室，實用面積440方呎，兩房間隔，呎價約11,665元。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期高層兩房呎售約12,667元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周四(10日)錄得Fiskars 第1座27樓J室的成交，單位實用面積472方呎，兩房間隔，成交價597.88萬元，呎價約12,667元。
●啟德維港1號一房682萬元重新沽出
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周四(10日)重新售出2B座18樓H室，實用面積348方呎一房，最新成交價682.1萬元，呎價約19,601元元。資料顯示，該單位曾於2021年12月以928.3萬元沽出，惟今年7月終止交易，現價較近3年前低約27%。
●長沙灣連方II加推38伙
萬科香港發展的長沙灣連方II，周四(10日)上載價單4號，提供38伙，折實平均呎價約25,821元，較對上一張兩個多月前推出的價單高約1%。加推單位涵蓋19伙開放式單位及19伙一房單位，折實價介乎515萬至775.9萬元，折實呎價約24,178至27,514元。
●沙田名日‧九肚山四房售1,949萬元
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周四(10日)招標售出1伙四房向海單位，為第1座12樓A室，實用面積1,213方呎，四房雙套連工作間間隔，可享開揚沙田海景和翠綠山景，成交價逾1,949萬元，呎價約16,070元。發展商指，上述成交價比理想價高出約5%。
●將軍澳海茵莊園再錄兩伙成交
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(10日)再錄得2宗成交，包括2座30樓C11室，實用面積290方呎，一房間隔，成交價564.1萬，呎價約19,452元。另一伙售出單位為1座31樓B3室，實用面積203方呎，開放式間隔，以480.7萬元成交，呎價約23,680元。