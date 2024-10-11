東方日報B1：恒指反彈　全周仍插1484

萬眾矚目的財政部記招將於周六召開，當中的財政政策刺激力度會否媲美2008年金融海嘯般龐大，屆時自有分曉。消息亦率先帶動港股在重陽假期前夕來個「小型登高」，恒生指數收市大升614點或2.98%，結束兩日跌市，同時「北水」淨流入規模達105億元，為9月30日之後最勁。之不過，恒指周四的升市仍未能挽回全周跌浪，事關累計跌幅達1,484點或6.53%，且令大市連升3周的紀錄斷纜。

恒指周四開市升408點後，曾飆985點，高見21,622點，尾市升幅略為收窄，10天線(約21,490點)連續兩日得而復失。成交按日縮減逾23%至3,253億元，沽空比率為12%。

潤啤飆一成 美團漲5%

要留意，正當外界聚焦中央近期在經濟發展推進深化改革，會否一改近年「國進民退」的風潮，司法部及國家發改委於周四正式公布《民營經濟促進法》草案作公眾諮詢。

草案共9章77條，既鼓勵支持民營經濟發展壯大，又着重「加強規範引導」，表明「促進民營經濟健康發展和民營經濟人士健康成長」。分析指，第2章「公平競爭」和第3章「投資融資促進」凸顯平等對待原則，實際保障民營經濟組織與其他各類經濟組織享有平等法律地位、市場機會和發展權。

另一邊廂，倫敦證券交易所集團數據顯示，本月初外國投資者已經淨買入58.1億美元(約453.18億港元)的中國相關基金，反之經亞洲股市(不包括中國)淨流出的金額達76.1億美元(約593.58億港元)，主要是投資者擔憂高估值和中東局勢，多少反映中港股市「漁人得利」成資金避風港。

不過，大華繼顯(香港)策略師楊韻銳提醒散戶做好期望管理，因現時市場對財政部的出招期望不低，並料恒指於19,900至23,200點區間波動。