陸秉鈞：10月股市上演瘋狂一周　後市如何部署？

本周港股、A股上演戲劇般的瘋狂一周。周二(8日)內地長假期結束回來，內地指數一如預期大幅上升，上證指數當天上升4.59%，至3,489點；近年廣受關注的科創50當天升幅更為誇張，達到17%。但香港當天低開後愈跌愈有，收盤報20,927點，下跌2,173點或9.4%，創下近年來最大的單日跌幅，是發生了甚麼情況？此外，儘管A股上升，但相關追蹤的ETF卻大幅下挫，也引起不少投資者的疑問，這又是發生了甚麼？

資金於長假期中預期過於樂觀

原來這是因為內地與香港有假期上的差距，碰上內地近年來最空前的樂觀情緒，不少機構投資者選擇在假期間先行在香港進行部署，買入A股相關的ETF和期貨，這造成相關ETF和期貨以超出平常的溢價進行交易。

每次內地出現長假期，香港上市的A股ETF都較容易偏離資產值，這是由於內地股市處於休市，相關發行商無法進行套戥對沖，在不能發行和贖回ETF的情況下，容易造成偏離扭曲，所以這並不罕見。

然而，這次偏離卻是極為誇張，隨着時間越接近A股復市，相關ETF和期貨動輒偏離10%以上，哪怕是追蹤內地最大的50只、股份最為成熟穩定A股的指數期貨，最高峰的時候也一度偏離16%，由於A股股份多數以升幅10%作為漲停價上限，股份抵達後當天就無法以更高的價格進行交易，這意味市場一度預期成分股全數漲停後，並且還會在次日交易日有一定的升幅，足見市場的瘋狂。

所以在10月8號A股休假回來交易的當天，儘管A股大幅上漲高開，上證一度接近3,700點開盤，但升幅跟「一字漲停」的預期有偏差後，觸發投資者擔心升幅無以為繼後相繼於高位進行獲利，使到A股升幅大幅收窄，相關ETF的升幅遠超真實資產價格的情況，造成相關ETF出現高達雙位數的下跌。

熱錢不問估值追漲殺跌

儘管港股並不是政策組合拳下的主要受惠者，但由於大量內地公司在香港上市，不少股份更加是同時在A股上市，在「A股大牛市狂牛起步」的預期下，大量外資湧入香港，不少對沖基金不願跑輸的情況下，不問價入市買貨先買為敬，這從港匯走強和成交大幅放大可以看到這情況。這類「外資」(筆者將內地基金放在外地的資金也算在內)，往往是以趨勢為主導，在升市的時候勇於投入，在升勢終止後也會不問價退出。儘管10月8號不少人認為仍然是A股牛市的開始、但外資在當天的看法卻是稍有不同，這從恒指暴跌下成交增加至破記錄的6200億港元可見一斑。

儘管港股在其後兩天稍見喘定，但筆者初步認為，如果周六的財政政策「沒料到」，港股有較大機率已經見了10月頂位。當然，在瘋牛面前，這說法無礙自招打面，但前提是，如果「瘋牛仍然存在」的話。

10月8號大成交疑是熱錢散水

首先，儘管港股深受內地股市帶動，但香港主導的還是以外資為主，當天10月8號的天量成交與如此明顯的陰燭，在技術走勢上具有相當大的指示性。意味着主力資金出逃意味濃烈。哪怕恒指未來要再創下新高，在23,241的上限面前再次強行突破，恐怕需要多次反覆上試。這並非短期一、兩周能出現的走勢。

其次，周四當天恒指在預期內地周六有財政政策預期和創立5,000億元的互換便利基金這些利好消息下，儘管出現顯著升幅，但仍然受限於21,300至21,400的阻力位。執筆之時，筆者仍然不知道財政政策內容，但市場在憧憬下始乎仍沒有出現突破性走勢。跟此前愈戰愈勇的瘋牛氣氛出現不一樣的走勢。

所以筆者認為，如果不希望進行極短線區間操作、希望捕捉大升浪的投機者，反而可以先以恒指下周能否突破周四當天最高位21,622點作觀察。若果突破後，走勢進一步轉好，下一關口才是看23,241點，但這將是另一較大阻力，可能須待11月的行情氣氛是否配合；反之，若果周一回來再次出現陰燭收盤，則小心留意恒指會否再次測試本周位低，甚至20,000大關。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，持有恒指相關衍生產品)