鄧聲興：內地致力發展半導體　行業受惠修復估值

隨着AI、物聯網、5G及6G通信技術及汽車電子等新興技術的快速發展，AI晶片及數據中心等高性能計算領域的需求日益增加，推動全球半導體產業發展。

據美國半導體行業協會(SIA)數據，截至今年8月，全球半導體市場的月度銷售額創歷史新高，並實現連續第5個月增長，按年增長20.6%至531億元，較今年7月按月增長3.5%。按地區計，除歐洲地區按年下降9.0%外，美洲、中國、亞太及其他地區和日本的銷售額均實現了按年正增長，分別增長43.9%、19.2%、17.1%和2.0%。美洲、日本、歐洲、中國和亞太及其他地區均實現環比正增長，增長率分別爲4.3%、2.5%、2.4%、1.7%和1.5%，為自去年10月來首次全地區正增長。

現時，中國大力支持半導體行業發展，全球政治經濟形勢複雜多變下國產自主可控亦為其最確定的發展趨勢之一。考慮目前內地總體半導體製造產能仍有缺口，先進晶片領域更具提升空間，料未來國產替代和進一步出口的發展空間巨大，行業有望受益於發展趨勢和政策支持等實現估值修復，相關國產替代產業鏈有望受益。

此外，9月27日颶風海倫妮襲擊了美國東南部多個州，全球高純石英砂主產區Spruce Pine小鎮受累而暫停開採至今。該材料作為全球半導體和光伏拉晶用石英坩堝的核心原材料，可影響全球半導體和光伏供應鏈。有機構預計，目前產業鏈各環節石英砂和硅片庫存仍能支持數月至半年正常運作，若該地復產慢於預期，或將帶動高純石英砂以及下游硅片價格反彈。相信行業有望受亦供應短缺風險及需求增強等推動回暖。

同時，近日內地發布的系列寬鬆救市政策等，及市場憧憬政府將陸續出台更多措施，使市場對中國經濟及政策前景信心大增。A股及港股受惠積極反應後先後進入調整階段，但半導體板塊表現仍然活躍。

料未來A股及港股走勢仍待結合政策實際影響效果、全球宏觀經濟環境及後續政策力度來綜合判斷，半導體板塊綜合其供需情況等值得留意。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)