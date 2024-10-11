汪敦敬：內地救市全面奏捷　港樓回升在即？

近期內地出招救市，包括降準減息，配合到美國減息的重要勢頭，隨即掀起港股連升5個交易日，無異於向全港股民派錢！增加的財富足以令不少財困的公司和企業家可透過賣出股票求存，予面臨經濟考驗的人一個「生門」！

股票升值同時拯救了需要補倉的人士，筆者近年見到很多商人在商業信貸上需要補倉，不少人其實不是借貸比率過高，只是在補倉這種制度之下未能滿足「以銀行最新估價的3成左右借貸水平」。被要求補倉的人士，很難在低迷市道找到第二間銀行借貸，於是很多資深的投資者遇上補倉潮，往往只好賣質素高的投資品，而又因為市道欠佳，優質未夠高的投資品難以找到買家。如果資本市場因正面因素回升的話，的確幫到很多人士解決眼前的困難。

今次股市急升亦告訴我們一個事實，就是有理由相信未來的樓市回升速度亦會比以前的經驗快得多！

成交價只是購買力在市場上活動的結果，如果低成交價是因為購買力大量消失所引致的話，跌了的價格的確難以復原。但相反，如果購買力並沒有大量消失，隨着市場情緒轉佳，相關價格會相對容易回復！

筆者認為，今次中央已經為市場製造了轉勢，有關轉勢將會由股票開始，第二波就會是旺樓市，尤其是樓花，第三波就是旺二手樓市，第四波就是第三、四線屋苑或者較冷門的投資產品。

當市場出現較活躍的財富效應活動，不同投資產品市場會互相「灌溉」，如股票獲利之後部分購買力會轉投去樓市作投資，購買力活躍後只要仍然在理性水平，有關市場就愈健康，直至到過份活躍之後衍生的泡沫(包括炒賣)，市場亦會再有自我調整的時候，相信樓市會逐步脫離目前困境。香港，明天會更好！

祥益地產總裁 汪敦敬