新盤趨熱　黃竹坑站盤超購6.8倍　啟德盤逾3萬認購

市區新盤魚貫登場，市場認購反應理想，香港仔黃竹坑站項目周五(11日)首日收票即錄逾1,000張入票，超額逾6.8倍。明日次輪銷售的啟德樓盤，最終接獲超過3.05萬個認購登記。另有西半山新盤獲內地投資客大手連購10伙。

Blue Coast II截至晚7時錄逾1千張入票 超購逾6.8倍

示範單位參觀反應踴躍，出現排隊人龍輪候睇樓，集團執行董事趙國雄指出，會盡快加推新一批單位。

長江實業營業部首席經理郭子威指出，示範單位開放後短短15分鐘，項目已錄得超額認購。

集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，參觀人士佔約8成為本地客，當中有約6成來自港島區，預計周末兩日內地客比例將會增加。她又透露，項目第1期買家或曾入票認購人士，將會設有特別組別揀樓安排。

資料顯示，首批單位集中於第5座，包括78伙兩房及50伙三房單位，實用面積由485至781方呎，扣除最高14%折扣後，折實價介乎921.4萬至1,882.1萬元，呎價約18,998至24,099元。

天璽‧天明開售238伙 獲市場超購逾127倍

資料顯示，當日將發售目前所有未售價單單位，包括售價上調約3%至4%的第1、2號價單的單位。整批單位折實售價由478.58萬至1,412.04萬元，呎價約18,188至約26,784元。

半山捌號12伙開放式戶售出套5319萬 內地豪客一口氣掃10伙

該項目至今共累98伙，套現共約7.29億元，全個項目可供發售單位已悉數售罄。

發展商指，是次售出單位中有內地投資客斥資近4,500萬元，購入10伙作長線投資用途。單位包括16、17、22、23、25、28、30及31樓A室，以及26至27樓D室，實用面積均為203方呎，單位成交價由411.96萬至471.1萬元，呎價由約20,294至23,207元。

此外，亦有兩組本地投資客購入20樓A室及21樓A室，實用面積同為203方呎，成交價424萬元及426.06萬元，呎價約20,887元與20,988元。新買家鍾情港島半山物業，項目備有區內較為罕見室外泳池設施，可吸引優質租客，預期租金回報可觀。

PARK SEASONS周五售28伙 獲3組大手客入市

●會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周五(11日)進行新一輪銷售，單日錄得28宗成交，包括3組大手客入市個案。

其中，最大手買家斥約2,764萬港元購入項目6伙一房戶。另有買家連購4伙兩房開放式單位，涉額約2,645萬元。最後一組大手客買入3個單位，包括兩伙兩房及一伙一房，成交額1,721萬元。而今日買家以將軍澳、港島東、九龍東分支家庭客為主。

連同第12A期SEASONS PLACE，整個SEASONS系列累售879伙，套現近55億元，為今年銷量最多新盤。

星凱‧堤岸九日售11伙套9115萬 一房戶成交價逾667萬

●中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸成交持續，周五(11日)售出5座45樓F室，實用面積346方呎，一房設計，成交價667.1萬元，呎價約19,280元。

他補充，項目於9日內售出11伙，套現9,115.8萬元，樓盤8月至今已售出51伙，套現逾4.8億元。由開售至今沽出1,218伙，佔全盤1,335伙逾91%。

恒地兩市區項目推新價單 曉柏峰折實價392萬元起

其中，紅磡THE HADDON為首度加推，最新上載的第2號價單涉及46伙，實用面積266至314方呎，折實售價最低474.3萬至602.28萬港元，呎價約17,831至約19,955元，整批平均呎價約18,648元。

至於長沙灣曉柏峰亦加推第6號價單，涉及50個單位，實用面積234至345方呎，折實售價最低392.13萬元，呎價約15,350元起，平均呎價約17,081元。