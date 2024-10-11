美股早段上揚　道指升逾42700關再創新高

10月份密歇根大學消費者信情緒指數初值意外回落至68.9，但美股3大指數周五早段個別發展，道指更在重磅金融股的帶動刷新歷史新高，曾升317點，高見42,771點；標指同樣破頂，曾升26點，高見5,806點；反觀以科技股為主的納指一度挫73點，低見18,208點，其後轉穩。港股夜期升4點，報21,274點，較本港周四收市高水22點。

該校的調查又顯示，消費者最新的一年通脹預期為2.9%，比上月有所上升，5年通脹預期降至3%。9月份美國生產物價指數(PPI)按月持平，低過市場預期，按年升幅降至1.8%，撇除食品及能源的核心PPI按年升幅卻再升0.2個百分點至2.8%，高於市場預期。現貨金周五早段每安士高見2,653.39美元，升0.89%。

摩根士丹利對車用晶片板塊持審慎態度，預期未來一段時間會處於去庫存階段，售價面臨壓力，而車廠間競爭激烈、消費者買車意欲偏弱，亦會減慢汽車內晶片含有量的增長速度。

大摩下調今年全球車用晶片收入預測至753億美元，意味倒退3%，下年亦只會維持在該水平，直言該板塊短期內無望跑贏大市，點名安森美半導體和Wolfspeed售價有下行壓力，相對看好亞德諾半導體(ADI)，主要是其工業應用的收入較高。ADI周五早段微升0.55%。

無獨有偶，德國老牌車廠福士(Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」)剛公布上季全球汽車交付量按年倒退7%，其中，中國跌15%，原因是被「中資車企更廉價的電動車」打擊。福士旗下豪華車保時捷(Porsche)首9個月在華銷量按年倒退29%。國際信貸評級機構穆迪眼見福士經營表現節節倒退，把該企信貸評級展望由「穩定」降至「負面」，直言明年都會低迷。

另外，世界貿易組織(WTO)上調今年全球貿易增長預測0.1個百分點至2.7%，如果中東衝突維持克制，明年增速將加快至3%，「若發達經濟體減息，可以在不使通脹升溫的情況下刺激經濟增長，(全球貿易增長)還有一些上升空間。」