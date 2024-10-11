綠楊新邨兩房戶一口價減40萬　以510萬沽出

二手樓價回落，上車客睇樓半年，一口價獲減40萬元，即以510萬元購入荃灣綠楊新邨兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，天后金龍臺金龍大廈B座高層3室，實用面積約857方呎，三房間隔，望樓景為主，連一車位出售，叫價1,498萬元，大幅減價273萬元，以1,225萬元成交，呎價約14,294元，原業主於2015年7月以1,515萬元購入，約9年帳面損失290萬元。

●美聯陳凱廸表示，西營盤星鑽低層G室，實用面積約390方呎，一房間隔，獲同區用家垂青，原業主叫價約830萬元，議價後以810萬元易手，呎價約20,769元，原業主於2016年5月以約795.6萬元購入，轉手帳面輕微獲利14.4萬元，帳面近平手離場。

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新界區

●中原麥耀倫表示，荃灣綠楊新邨P座高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，最近叫價550萬元，一口價大減40萬元，以510萬元沽出，呎價約11,461元，買家為同區上車客，睇樓約半年入市。

●中原曹嘉華指，東涌影岸．紅A座中層E室，實用面積約638方呎，兩房間隔，享山景，獲上車客承接，單位原先叫價708萬元，議價後共減34萬元，以674萬元成交，呎價約10,564元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋澤豐花園4座高層J室，實用面積約433方呎，兩房間隔，獲回流買家垂青，經議價後獲原業主減價10萬元，遂便決定於已補價自由市場以308萬元並一筆過付款購入上址自住，呎價約7,113元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天盛苑A座低層10室，實用面積約601方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價480萬元，減價65萬元，區內客以415萬元承接，呎價約6,905元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田全輝中心B座中層1室，實用面積約295方呎，一房間隔，望園景，單位放盤約3個月，原先叫價348萬元，減幅約16.7%，以290萬元成交，呎價約9,831元。

●中原黎宗文指，大圍及沙田10月暫錄約30多宗二手買賣，其中沙田碧濤花園1期雅碧閣中層C室，實用面積約764方呎，套三房間隔，叫價約899萬元，議價後以738萬元獲承接，呎價約9,660元，新買家為用家。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳公屋寶林邨寶泰樓高層13室，實用面積約490方呎，望山景，6月放盤未補價第二市場叫價330萬元，近期調整至285萬元，以綠表價260萬元售出，累積減幅約21%，呎價約5,306元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山新港城M座高層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望海景，放盤約兩個月，叫價510萬元，終以503萬元獲買家承接，呎價約13,857元，原業主於2018年4月以598萬元購入上址，約6年帳面虧蝕95萬元。

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