廖嘉豪：美元或在美國大選前續強

美匯指數在截至10月4日當周錄得兩年最大單周升幅2.1%後的一周續升1.2%，表現符合由9月初開始提及的美元回升預期，料美國數據及大選續支持美元走高。減息預期在9月遠好過預期的非農新增職位及失業率數據後明顯降溫，10年期美國債息回升至近4.1%，增加套息交易中持有美元資產的吸引力。截稿時尚未有美國9月份通脹數據，但花旗分析員預期或略高過市場預期，加上美國消費者韌性或支持本周美國零售銷售做好，或限制減息預期升溫空間。

美國大選對美元的利好作用或愈趨明顯，賀錦麗及特朗普在各搖擺州份的民意調查皆沒有絕對優勢，因此市場或不會完全排除特朗普勝選機會，而參議院目前較大機會轉向由共和黨主導，若參眾兩院由共和黨主導，配合選情膠着，有機會令美元在選舉結果正式出爐前續強。美匯指數或可在美國大選前續上試103.22或更高，但大部分利好美元因素或在大選當天已充分反映，令美元在選舉結果出爐時被投資者沽售，並重拾跌勢。

歐元在美元回升期間或最弱，歐元兌美元跌穿1.10似確認雙頂形態，有機會下試1.08水平。歐元區數據仍顯示經濟增長乏力，特別在製造業方面。德國8月工廠訂單按月跌5.8%，明顯差過預期及7月升幅，而不包括大額訂單第三季的月度平均工廠訂單仍比第二季低0.9%，反映工廠訂單仍未見底，再疊加地緣政治及貿易關稅等挑戰，德國製造業復甦仍路途遙遠。

歐央行減息步伐亦有加快空間，花旗分析員預期歐洲央行行長拉加德在10月議息會議上的鴿派轉向應不會面對太大阻力，歐洲央行應可開展長期連續減息周期，或可把政策利率在2025年9月減至低於中性水平的1.5%，或拖累歐元表現。

澳元兌美元則或可在0.67至0.6750水平靠穩。澳洲商業和消費者信心調查均證實，經濟活動可能在上半年已見底，而花旗澳洲經濟數據驚喜指數亦明顯跑贏其他成熟國家，反映澳洲經濟仍具韌性。中國刺激政策或利好鐵礦石價格，內外環境令澳洲央行沒有減息的迫切性。因此投資者或可在美匯指數在103附近吸納澳元、日圓及英鎊，而歐元兌美元或需待跌至1.08附近才開始考慮買入。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪