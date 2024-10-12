陳政深：恒指20100點見支持 後市升勢或未完
2024年10月12日 07:30
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港股在十月的首兩周均只有四日市，上周五恒指收升逾600點，惟全周計仍跌近1,500點，亦終止了恒指連升三周、累升5,366點之升勢。觀察資金流入之情況，港股後市未必就此「玩完」，甚至或仍有機會繼續上破。參考EPFR資金數據，在截至上周三(10月2日)的一周，海外主動資金在連續錄得65周淨流出後首次轉為淨流入，然而投資者須有心理準備，由於港股本身支持走勢的基本因素有限，技術上亦甚為超買，每逢高位均易有獲利盤，指數於未來一段時間均仍會極其波動。
的確，現時港股估值相對外圍仍然大幅落後，年內已逾40次破頂的標普500指數，現時市盈率約24.7倍，而恒生指數僅10.7倍，過去十年，恒指平均市盈率亦有11.3倍，現價亦低於此數。
走勢上，恒指是輪升勢由9月10日的16,964點開展，升至10月7日的23,241點，上周指數低位為20,190點，接近整個走勢的中間位20,103點，指數亦隨即反彈，從黃金比率的理論而言，這或意味指數升勢或未完結，23,241點是短期上望阻力，但未必是2024年的高位。反過來看，假如指數失守20,100點，或是大市轉弱之兆。
個股方面，繼續留意海信家電(00921)。國家稅務總局公布的增值稅發票數據顯示，內地今年國慶假期，消費相關行業日均銷售收入按年增25.1%。家電及家居類商品消費快速增長，假期各地通過打折及線上團券等方式惠及消費者，促進家用電器和音像器材銷售收入按年增長149.1%，當中冰箱等日用家電銷售收入按年大增1.6倍。
海信家電目前預測市盈率約10倍，技術走勢上，股價日前隨大市升至35元的位置後回落，回吐至26.4元之100天線位置見支持，如整體大市升勢未完，股份亦應有後續，現價具值博率。
艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)