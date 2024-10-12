陳政深：恒指20100點見支持　後市升勢或未完

港股在十月的首兩周均只有四日市，上周五恒指收升逾600點，惟全周計仍跌近1,500點，亦終止了恒指連升三周、累升5,366點之升勢。觀察資金流入之情況，港股後市未必就此「玩完」，甚至或仍有機會繼續上破。參考EPFR資金數據，在截至上周三(10月2日)的一周，海外主動資金在連續錄得65周淨流出後首次轉為淨流入，然而投資者須有心理準備，由於港股本身支持走勢的基本因素有限，技術上亦甚為超買，每逢高位均易有獲利盤，指數於未來一段時間均仍會極其波動。

的確，現時港股估值相對外圍仍然大幅落後，年內已逾40次破頂的標普500指數，現時市盈率約24.7倍，而恒生指數僅10.7倍，過去十年，恒指平均市盈率亦有11.3倍，現價亦低於此數。

走勢上，恒指是輪升勢由9月10日的16,964點開展，升至10月7日的23,241點，上周指數低位為20,190點，接近整個走勢的中間位20,103點，指數亦隨即反彈，從黃金比率的理論而言，這或意味指數升勢或未完結，23,241點是短期上望阻力，但未必是2024年的高位。反過來看，假如指數失守20,100點，或是大市轉弱之兆。

海信家電目前預測市盈率約10倍，技術走勢上，股價日前隨大市升至35元的位置後回落，回吐至26.4元之100天線位置見支持，如整體大市升勢未完，股份亦應有後續，現價具值博率。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)