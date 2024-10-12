中國財政部長：較大規模增債務額度　支持地方化解隱性債務

中國財政部部長藍佛安表示，財政部在加速落實已確定政策的基礎上，圍繞穩步增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措。這項攬子增量政策包括支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩、加大對重點群體的支持保障力度等多個方面。

藍氏稱，擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險，相關政策待履行相關法定程序後來再向社會做詳盡說明，這項政策是近年來出台的支持化債力度最大措施，將大大減輕地方政府壓力，可以騰出更多資源支持經濟發展，鞏固基層「三保」。同時，鼓勵有條件的地方盤活閒置資產，加強國有資本收益管理，努力增加財政收入，指導地方依法依規使用預算穩定調節資金等存量資金，保障財政支出的需要。

他續指，2023年全年一般公共預算支出規模達到28.55萬億元人民幣(下同)，持續維持較高的支出強度，為高品質發展提供有利支撐。今年以來，財政部門堅持積極的財政政策適度加力、提質增效。積極擴大國內有效需求，今年1至9月發行新增專案債券3.6萬億元，支援專案超過3萬個，用作專案資本金超2,600億元。2024年中央財政安排對地方轉移支付超過10萬億元，將更多資金用於補充地方財力，支持地方兜牢基層「三保」底線。

藍氏表示，地方債務風險整體緩釋，化債工作取得階段性成效。今年以來，財政部門堅持積極的財政政策適度加力、提質增效。中國財政有足夠的韌性，透過採取綜合性措施，可以實現收支平衡，完成全年預算目標。財政部將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本。

他補充，逆周期措施還有其他政策工具正在研究中，例如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。財政部將疊加運用地方政府等工具，支持推動房地產止跌穩定。