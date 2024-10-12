財政部未提刺激規模　分析：增量財政政策「未完待續」

中國財政部介紹加大財政政策逆周期調節力度的有關情況，包括發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本、允許使用專項債、收購未出售的存量住房或土地等，但上述舉措均未有透露具體金額。財政部部長藍佛安指，具體資金數量安排問題，經過法定程序後，會及時向社會公開。

市場分析認為，在未來數星期經過立法機構審議後，內地才會公布更多財政刺激措施的詳情。另外亦有分析認為，「化債」(化解地方債務風險)是本輪財政政策重點，今次為幫助地方政府解決債務問題，提供了有意義的資金解決方案。

國泰君安指，財政部明確了增量財政政策「未完待續」，藍佛安特別強調已宣布的政策是已經進入決策程序的，還有更多政策正在研究中，明確指出中央政府在提升舉債和赤字還有較大空間，打開中長期財政政策的想像空間，相信更多政策可能要到12月中央經濟工作會議進一步清晰。

長城證券表示，未來兩三年內，地方化債仍是重點，本輪行情的持續性依然值得期待。

中信証券首席經濟學家明明表示，從地方債務管理看，化債將是本輪財政政策的重點。財政部擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務。他認為這舉措將大幅減輕地方政府債務壓力，有利於地方政府發展經濟和支持「三保」。對於財政收支及赤字方面，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間，這意味着明年的財政預算赤字率可能有較大突破。

他認為，完成一般公共預算意味着今年的赤字率或將小幅提升，完成政府性基金預算意味著年末地方政府債發行將有較大增量。這些政策工具的規模或將在下次人大常委會上明確。

民生証券認為，周六召開的財政部新聞發布會發出了多個值得關注的不尋常信號。首先是圍繞着市場最關心的規模相關問題，財政部在多個回答中給出了「力度」的暗示，有7次提到「較大」，4次提到「赤字」，4次提到舉債，是近年來財政部召開的發布當中非同尋常的。該行預計本輪的增量政策，會是一個多年較大規模的計劃，在節奏和規模上都不會「落後於曲線」。

其次是增量在出台的邏輯上是先修復微觀主體的資產負債表，再發力消費與投資。該行又指，「3%赤字率紅線」很可能成為過去時，給了未來財政發力給了想像空間；而本輪增量政策的「規模」懸念預計將在未來兩周內落地。

不過有外媒認為，財政部未明確市場最關注的增量財政政策的規模等問題，可能引發失望情緒。