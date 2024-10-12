陳樂怡：煤價有望見底　中煤能源分注吸納

十一假期後發改委記者會內容缺乏驚喜，其後國務院總理李強表示，對已出台的政策加快實施，對正在研究的政策盡快拿出具體方案，結合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策舉措，並根據經濟形勢變化適時推出。言論或顯示高層著重提升新推政策的執行效率，同時保留彈藥為明年經濟工作做好準備。大市短線上行空間還看會否公布規模突破2萬億人民幣的重磅財政刺激措施。恒指下方支持見於9月26日上升裂口19,954點至20,268點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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