陳樂怡：煤價有望見底 中煤能源分注吸納
2024年10月12日 20:15
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十一假期後發改委記者會內容缺乏驚喜，其後國務院總理李強表示，對已出台的政策加快實施，對正在研究的政策盡快拿出具體方案，結合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策舉措，並根據經濟形勢變化適時推出。言論或顯示高層著重提升新推政策的執行效率，同時保留彈藥為明年經濟工作做好準備。大市短線上行空間還看會否公布規模突破2萬億人民幣的重磅財政刺激措施。恒指下方支持見於9月26日上升裂口19,954點至20,268點。
個股推介中煤能源(01898)。隨着迎來冬季供暖高峰，加上內地宏觀利好政策頻出，煤價有望見底，板塊有望進一步反彈。中煤能源銷售結構以長協煤為主，煤價穩定性強，上半年公司動力煤售價跌幅低於港口市場價格跌幅。而且公司近年積極加大投資者回報，開展派發特別息及中期息，並將市值管理納入高管人員考核範圍。公司手頭現金充裕，資產負債比率自2021年持續下降，現處於行業中低水平，具備調升派息率的能力。現價對應24財年預測市盈率6.5倍，略過於五年平均水平，預測股息率5厘，建議分注吸納。目標價11.5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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