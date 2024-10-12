郭家耀：九興控股有估值重估空間

公司上半年收入增長7.5%至7.7億美元，期內出貨量增長12.3%，主要由運動鞋履產品帶動。公司經調整純利增加54.1%至9,290萬美元，優化的客戶及產品組合帶動利潤率提升，毛利率增長2.7個百分點至25.8%，經營利潤率由去年同期的9.0%上升至12.9%，提前實現集團2023至2025年的「三年規劃」的業務增長及利潤率提升目標，包括實現10%的經營利潤率及除稅後利潤年增長率達低十數百分比的目標。業績增長強勁，帶來理想現金流，上半年淨現金水平增加一倍至3.261億美元。公司宣布派發中期股息每股65港仙，根據經調整純利計算，派息比率約為71.5%。

由於處於強勁淨現金狀態，同時對未來業務增長前景有信心，除70%的派息比率派付定期股息外，董事會議決於未來三年通過結合股份回購及特別股息的方式，每年最多6,000萬美元，向股東返還額外現金合共最高1.8億美元。按現價計算，股息率將高達14%，為股東提供極具吸引力的回報。

九興將繼續擴大客戶組合及優化產品組合，深化與各品牌客戶的合作，推動業務持續增長。九興亦繼續擴大較高利潤率產品的產能，把握市場機遇。公司不斷致力增添奢華及高端時尚類別新客戶，以改善產品類別組合，集團的非運動鞋履生產設施自去年起一直以接近飽和的狀況運作，非運動產品工廠的產能利用率將繼續保持接近滿載營運，強勁的業務增長動能可望延續至明年。公司同時開拓極具增長潛力的手袋及配飾業務，為奢華及高端時尚品牌提供全面解決方案，加強與鞋履製造業務的協同效應，為公司注入新增長動力。

九興早前獲納入恒生綜合指數及港股通交易標的，有助擴大股東基礎及增加股份的流通。北水持倉與日俱增，適逢內地進入減息週期，公司高派息政策對內地機構投資者有相當吸引力，為公司估值重估帶來空間。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)