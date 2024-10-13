陳鳳珠：內地增量政策效果需時顯現

發改委介紹「系統落實一攬子增量政策，扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」的情況，今次政策更加注重提高經濟發展的質量，更加注重支持實體經濟經營主體健康的發展，更加注重統籌高質量發展和高水平安全。內地將加大宏觀政策逆周期調節力度，加強財政、稅收、貨幣、金融、投資等宏觀政策統籌協調，強化政策工具協同創新，把握好政策實施適度效應，加大政策組合效應，以推動經濟發展。

發改委指要保證必要的財政支出，並加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作甪，今年內地已全面下達7,000億元人民幣的中央預算內投資，並已用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，明年將繼續發行超長期特別國債，發展「兩重」建設。

另外要運用專項債等支持措施盤活存量閒置土地，加快消化存量商品房，降低存量房貸利率，促進房地產止跌回穩。2025年將繼續統籌加大中央預算投資，對城鎮老舊小區改造，城中村改造，危舊住房改造等城市更新項目的支持力度，並會研究將老舊街廠區改造等有一定收益的城市更新項目，納入政府專項債的支持範圍。

在基礎建設方面，預計未來5年地方管網建設改造達到總量60萬公里，總投資需求為4萬億元人民幣，下一步將繼續統籌用好各類資金，提前安排項目清單和投資計劃，繼續推進城市基礎設施提升改造。在提前下達明年的兩個1000億元人民幣的投資項目清單中，優先支持一批城市更新重點項目，且目前城市地下管網資金需求量大，項目成熟，因此會優先支持地下管網建設項目。

除此之外，發改委表示要加力支持地方展開債務置換，化解債務風險，同時擴大自主開放，推出新一批重大的外資項目。其實，今次發改委並未如市場預期般推出大規模刺激方案，亦未有加強吸引外資的措施，市場略感失望。不過，近期內地持續加碼貨幣政策及財政政策以推動經濟加快增長，料效果會逐步顯現，預期明年內地經濟前景應會改善。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)