【星期一‧炒啲乜】內地重磅數據出爐　港股震完未？

A股上周假期後復市大上大落，連帶港股亦顯著波動，恒生指數曾創出歷來最大單日點數下跌以及最高大市成交。隨着中國財政部昨日(12日)宣布將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措，投資者正衡量消息對中港股市的提振作用。

展望今周，內地將公布上月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、第3季國內生產總值(GDP)等重磅經濟數據；香港將發表新一份施政報告，同樣有可能影響中港股市的後市走勢。

外圍方面，美股踏入業績高峰期，高盛、摩根士丹利、聯合健康集團、強生、Netflix等大企將輪流放榜。歐洲央行將公布議息結果。此外，部分美國聯儲局官員將發表講話、英國與加拿大將分別公布通脹率、日本將公布貿易數據等，皆有可能左右相關央行的貨幣政策前景，繼而牽動市場的波動。投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、【葉尚志：港股從極度亢奮狀態逐步回歸理性】

2、【陳鳳珠：內地增量政策效果需時顯現】

3、【郭家耀：九興控股有估值重估空間】

4、【鄺紫珊：房託基金受惠減息周期】

5、【曜熊理財：股市也瘋狂 中國基金可吼】

6、【陳樂怡：煤價有望見底 中煤能源分注吸納】