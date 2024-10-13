中金：財政政策表態偏積極勝預期　料A股回升

雖然中國財政部上周六(12日)在介紹加大財政政策會上未有提及具體金額，中資券商中金表示，財政政策表態偏積極，略超市場預期，而財政部長藍佛安明言逆周期調節政策不止4項增量政策，該行預期未來中央財政可能將根據經濟形勢進行動態考量，有望進一步發力或制定增量措舉，認為A股基本上已見底，後市有望企穩回升。

該行指，A股市場在上周二(8日)開市大幅高開後開始震盪回調，多數指數回吐近一半漲幅，一方面是短期升幅引發投資者獲利回吐，同時當前上證指數位置臨近歷史交易密集區，短期存在一定阻力；另一方面，前期放量上升過程中，按自由流通市值計算的換手率水平一度至8.6%，短期情緒過熱存在震盪消化的需求。

展望後市，該行提到，9月底國新會和政治局會議釋放積極的政策轉向信號，而上周六財政部進一步確認未來財政加碼的可能性，政策信號顯現過程中。從估值層面，在快速調整後，目前整體估值不高，仍低於歷史均值，截至上周五(11日)，萬得全A、中證500及創業板指市盈率分別為17.8倍、23.6倍及31.9倍，而2010年歷史均值為17.9倍、31.8倍及50.3倍，橫向比較來看，A股市場估值水平也明顯低於全球主要市場。股權風險溢價方面，滬深300市盈率TTM對應的股權風險溢價仍在6%左右，具有一定安全邊際。

中金認為，疊加政策發力對於預期的改善，市場在經歷調整後有望重拾信心，後市或止跌企穩，但回升斜率可能較前期有所放緩，未來重點關注本月可能召開的人大常委會對具體財政方案的落地情況。政策短期利好地產鏈、泛消費領域，中期建議關注景氣較好、符合中國產業升級方向的成長領域，如科技硬件、新能源等。

財政部宣布一攬子有針對性增量政策舉措，包括加力支持地方化解政府債務風險，較大規模增加債務額度；發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本；綜合運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支持推動房地產市場止跌回穩；加大對重點群體的支持保障力度。

中金指出，增量政策對地方政府化債及房地產市場具較積極意義，而在4項措舉中，認為市場較關注地方政府化債。由於會上提到「擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務」，按去年第4季中國發行1.5萬億元人民幣(下同)的特殊再融資債專門用於化債推算，預計今次化債力度有望提高，以助地方緩解壓力。房地產方面，會議明確「允許專項債券用於土地儲備」、「將用好專項債券來收購存量商品房」，對於房地產市場預期企穩也具有較強積極意義。