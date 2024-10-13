天璽‧天第1期推新價單149伙　折實平均呎價22808元

新地副董事總經理雷霆表示，項目昨日的銷情勢不可擋，向隅客比第一輪更多，故迅即加推價單5號，部分單位輕微加價2至3%。全盤於8日之內售出逾460伙，套現逾40億元。他認為，減息周期開始，加上中央大力提振經濟，料第四季樓市復甦步伐加快，集團推盤停不了。

新地代理總經理胡致遠稱，昨日次輪銷售時，A1組及A2組的大手時段售出逾80伙。客源分布上，九龍東買家佔約三成半，九龍其他區域買家佔約三成，港島區佔約一成，有所增加。至於，其餘兩成半則來自新界區。除了價單單位之外，項目早前亦通過招標共沽出21伙，成交呎價最高約45,700元。

他續指，最新加推單位涵蓋24伙開放式戶，58伙一房戶，59伙兩房戶及8伙三房單位，實用面積236至692方呎，折實價介乎509.55萬至1,890.69萬元，折實呎價由18,826至27,561元。售價最低為第5座(Elite Zone)的12樓B6室，實用面積236方呎，折實呎價約21,591元。