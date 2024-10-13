陸秉鈞：上周六財政部發布會後　對後市有咩啟示？

10月12日(周六)早上，中國財政部參與長達1小時的發布會，筆者認為，此次發布會對經濟是一次具深遠影響的措施方向，比10月8日出台的說辭更有力。一些市場所樂見的具體數字也出現在官方的宣讀中，但對股市，特別是那些期盼着周一股市能受惠措施顯著上揚的投機者來說，這次發布不及9月24日和25日的連環政策來得正面刺激，市場資金將可能演繹為「平淡」。本次財政部有不少政策亮點，筆者解讀個人認為對股市關係較大的其中三個亮點：

一.化解地方債(以下簡稱「化債」)

具體方向是由中央政府背書，置換地方政府的債務。這一步是非常重要，財政措施在不同地域、不同地方經濟本就不盡相同，對比中央政府的一刀切財政措施，由地方政府進行施政才是更到位的選擇，只是地方政府深受財困影響，才無法進一步推動。中央政府化解地方政府債務，等於重新給予空間地方政府再次推動財政措施。

筆者解讀：這個對中國經濟的影響具有深遠的良好意義，是讓經濟重獲動力的其中一個關鍵，但對周一的股市刺激不大，短期也沒有受惠板塊。

二.中央政府支持收購存量房

具體方向是以特別專項的債券所籌募到的資金，進行收購存量房和閒置土地。收購存量房政策其實今年早些已發布，但地方政府往往因為財政原因，動用資金進行收購大大受到限制，本次由中央政府背書，相信收購存量房的規模可以大為增加。

筆者解讀：中國房地產佔到中國GDP極大比重，而目前房地產市場最受累的並不是市場缺乏資金，而是缺乏信心，這其中一個核心根由是供應過多，此政策將利好房地產板塊，但對周一大市的利好作用則較間接，利好效果亦會打折。

三.中央政府發行特別國債支持國營大型銀行補充核心一級資本

跟香港地產發展商不同，由於內房開發商都是以高槓桿形式進行房地產發展，這在內地房地產市場轉差的情況下，會出現內房開發商拖欠銀行貸款、造成內銀壞帳的情況，而這亦造成內銀核心資本受損，無法進一步放貸於其他行業的情況，對經濟發展不利。

筆者解讀：由於市場一直對內銀的資本存在顧慮，給予相關股份的估值亦因而較低；本次針對國有大型銀行的補充，是起到關鍵「補血」的作用，將對它們的基本面利好，對周一內銀板塊將產生正面作用。但由於對內銀的影響更多是降低減值的機會，而非明顯提升盈利，所以筆者認為周一相關股份股價未必非常強勁，周一為大市帶來間接的利好作用，但利好效果亦因而打折。

綜合而言，財政政策更多是利好經濟面而非股市面，本次發布對經濟有中長期的關鍵利好作用，但短期政策受惠概念股不多，對股市周一正面作用有限，反而由於周四恒指上升，多少提前對公布的政策刺激帶有預期，預料恒指周一開盤初段將顯著受壓。由於內地股市周五已經提前先行下跌，減低低開力度，理應反應相對平和。但若然內地股市周一開盤後仍然繼續下跌，則對恒指將帶來進一步負面影響，可能測試20,500甚至20,000點水平。

而由於恒指周一低開機率較大，投資者宜觀察大市反彈力度，若果本周能收復失地甚至升穿21622，則意味短期沽售壓力已得到紓緩，股市本周走勢將有機會保持向上勢頭；反之，若恒指失守近來關鍵低位20190，則將進一步下試20000大關甚至更低水平。

本次政策仍然以內房作為行業推動的主旋律，內房板塊可以留意，而內銀受惠一級核心資本的補充預期，相信內銀板塊亦具防守力。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)