二手樓劈價不斷！太古城套三房累減188萬沽出

收租業主棄守，鰂魚涌太古城套三房單位，累劈188萬元，以1,092萬元連租約易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀表示，鰂魚涌太古城東山閣高層B室，實用面積約797方呎，套三房間隔，叫價1,280萬元，累減188萬元，新近以1,092萬元連租約易手，減幅約14.7%，呎價約13,701元。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園K座高層13室，實用面積約555方呎，兩房間隔，叫價750萬元，減價62萬元，減幅約8.3%，以688萬元沽出，呎價約12,396元。

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九龍區

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園2期9座高層B室，實用面積約389方呎，兩房間隔，以520萬元沽出，呎價約13,368元，原業主於2010年9月以320萬元入市，持貨約14年轉手，帳面賺200萬元，升值約63%。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌藍天海岸1座高層C室，實用面積約911方呎，套三房連儲物房間隔，享機場海景，近日獲外區換樓客垂青，議價後以968萬元成交，呎價約10,626元。

●中原曾慧敬指，房協屯門景新臺4座中層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤價380萬元，上車客減息後四出睇樓，終拍板斥358萬元承接上址自用，呎價約7,174元。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋置樂花園5座中層F室，實用面積約584方呎，三房間隔，外區客考慮到屯門物業較低水，加上單位附裝修，減價18萬元，於已補價自由市場一筆過以412萬元購入換樓，呎價約7,055元，原業主於2015年購入，持貨約9年多帳面蝕1.8萬元。

●祥益林家倫稱，天水圍屏欣苑B座中層3室，實用面積約376方呎，一房間隔，原業主累減20萬元，區內綠表客決定於未補價第二市場以300萬元購入，呎價約7,979元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天富苑J座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客見屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上單位附有裝修，經過議價後，未補價第二市場以448萬元購入，呎價約6,892元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田河畔花園B座高層1室，實用面積約269方呎，開放式間隔，望河景，放盤約1個月，叫價380萬元，累減30萬元或約7.9%，獲買家以350萬元承接，呎價約13,011元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田碧濤花園3期峰景閣低層B室，實用面積約702方呎，套三房間隔，望河景，放盤約4個月，叫價750萬元，減價96.2萬元，減幅約12.8%，終獲買家以653.8萬元承接，呎價約9,313元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田欣廷軒5座中層G室，實用面積約419方呎，兩房間隔，望市景，放盤約1年，叫價680萬元，累減90萬元，獲買家以590萬元承接，減幅約13.2%，呎價約14,081元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居5期A段雙號屋，實用面積約1,406方呎，望內湖景，以2,388萬元成交，呎價16,984元，原業主於2005年4月購入，當時作價1,088萬元，持貨約19年帳面獲利1,300萬元。

●美聯黃少明指，將軍澳新都城2期7座高層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，最初叫價680萬元，其後降至620萬元，終以593萬元售出，呎價約13,447元，原業主2015年以548萬元購入，帳面獲利45萬元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋富康花園5座低層C室，實用面積約592方呎，套三房間隔，望內園景，新買家為外區用家，未補價第二市場叫價460萬元，終以440萬元成交，呎價約7,432元。