新盤長周末逾440宗成交　啟德「票王」項目趁勢加推

新盤市場交投暢旺，一連3日長假期共錄得逾440宗成交。啟德票王項目次輪銷售再錄沽清，發展商打鐵趁熱，隨即再加推149伙，折實平均呎價上調至約22,808元。

●啟德天璽‧天第1期加推價單5號 涉149伙

●元朗尚柏兩輪銷售累沽103伙

●黃竹坑站Blue Coast II 3日累收逾4,000票

●啟德澐璟兩房成交呎價約30,868元

●元朗洪水橋滙都I 月內累售25伙

●沙田星凱‧堤岸單日套現逾4,093萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周日(13日)單日連沽4伙，套現逾4,093萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，是日最新售出的單位包括開放式，一房戶及三房戶，成交價509.3萬至1,770.7萬元，呎價約17,101至20,400元。項目於11日內累計售出15伙，套現逾1.3億元。

●啟德柏蔚森系列單日沽10伙

●啟德海灣第1期兩房成交價970萬元

●啟德維港1號兩日連沽3伙

●將軍澳海茵莊園不足半月賣出71伙