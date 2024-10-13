新盤長周末逾440宗成交 啟德「票王」項目趁勢加推
2024年10月13日 22:33
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新盤市場交投暢旺，一連3日長假期共錄得逾440宗成交。啟德票王項目次輪銷售再錄沽清，發展商打鐵趁熱，隨即再加推149伙，折實平均呎價上調至約22,808元。
●啟德天璽‧天第1期加推價單5號 涉149伙
新鴻基地產(00016)發展的啟德天璽‧天第1期，周日(13日)公布已加推價單5號，提供149伙，折實平均呎價約22,808元，最快周末作新一輪銷售。發展商指，次輪向隅客比第一輪更多，故迅即加推價單5號，部分單位輕微加價2至3%。全盤於8日之內售出逾460伙，套現逾40億元。
●元朗尚柏兩輪銷售累沽103伙
麗新發展(00488)旗下元朗尚柏，周日(13日)展開次輪銷售，以價單形式發售14伙。發展商公布，截至下午約1時，次輪暫沽8伙。全盤提供112伙，由上周日開售至今，經過兩輪銷售合計暫沽約103伙，約整體供應約92%。
●黃竹坑站Blue Coast II 3日累收逾4,000票
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，正值收票階段。據市場消息指，該盤於3日內累計接獲逾4,000張入票，按已公布兩張價單共提供236伙計，暫錄超額認購逾15.9倍。
●啟德澐璟兩房成交呎價約30,868元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，3日長假期內共錄得4宗成交，總成交金額近6,616萬元。最新售出的單位包括5座32樓C室，實用面積620方呎，可享維港海景，兩房連儲物室間隔，以1,913.79萬元成交，呎價約30,868元。全盤開售至今累售277伙，套現逾112.87億元。
●元朗洪水橋滙都I 月內累售25伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，本月至今(13日)已暫沽25伙，套現逾1.18億元。最新售出的單位包括第1座8樓A06室，實用面積336方呎，一房間隔，成交價378.33萬元，呎價約11,260元。資料顯示，滙都I提供623伙，去年開售至今累沽約337伙，總成交金額逾17.1億元。
●沙田星凱‧堤岸單日套現逾4,093萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周日(13日)單日連沽4伙，套現逾4,093萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，是日最新售出的單位包括開放式，一房戶及三房戶，成交價509.3萬至1,770.7萬元，呎價約17,101至20,400元。項目於11日內累計售出15伙，套現逾1.3億元。
●啟德柏蔚森系列單日沽10伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森系列，周日(13日)再增添10宗成交，本月累計已錄得108宗，並套現逾6.7億元。當中，新近售出的單位包括柏蔚森III的第1座5樓D室，實用面積263方呎，一房間隔，以465.4萬元售出，呎價約17,696元。發展商指，該系列項目於今年7月起開售，三個月累售440伙，套現近30億元。
●啟德海灣第1期兩房成交價970萬元
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，3日假期內暫沽6伙，共套現逾3,400萬元。其中，第2A座35樓M室，實用面積481方呎，兩房間隔，成交價970萬元，呎價約20,166元。
●啟德維港1號兩日連沽3伙
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周六及周日(12,13日)共沽出3伙，共涉逾2,655萬元。包括2B座20樓D室，實用面積457方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以875.5萬成交，呎價約19,158元。
●將軍澳海茵莊園不足半月賣出71伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周日(13日)單日沽出6伙，成交價介乎542.7萬至775.2萬元，套現逾3,500萬元。當中，2座28樓B1室，實用面積287方呎，一房間隔，以562.5萬元成交，呎價約19,599元。該盤10月至今暫售出71伙，套現逾3.8億。