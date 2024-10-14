東方日報B1：華財策救市力度未明　憧憬落空　恒指勢調整

中國財政部明言中央仍有較大空間提升舉債和赤字，並且「還有其他政策工具也正在研究中」，為日後加碼財政刺激提供不少憧憬的空間，據報高盛已撤回上月對今年內地經濟增長預測的下調。但由於仍未明確公布規模多少，中外投行繼續「靠估」，俗稱「黑期」的新加坡港股期指更在財政部發布會結束後跌逾300點，專家相信港股短期內暫未有力再度大升。

全國人大常委會去年10月24日批准增發一萬億元人民幣特別國債和2023年中央預算調整方案。由於中央財政預算之調整需該會審查和批准，而人大常委按慣例逢雙數月的下旬開會，因此市場正盯着10月底的會議去確認「一次性增加較大規模債務限額」(孭起地方政府隱性債務)和特別國債的規模。然而，不少分析指，中央着重化債和房地產，對提振消費着墨不足，尤其是連國家統計局的數據都反映就業前景乃至民眾對收入預測仍不容樂觀。

日資投行大和的中國股票策略師潘加州認為，財政部重申「考慮到當前已建待售的住房相對較多……用好專項債券來收購存量商品房，用作各地的保障性住房」，符合該行期望，這招有助遏止樓價持續下滑的悲觀預期，繼而帶來多少財富效應，畢竟樓市近日交投火爆可持續性依然存疑。

不過，潘加州坦言，儘管財政部給市場的財政刺激預期比較正面，惟撇除發行特別國債為國有銀行注資和化債，力度仍未及市場預期。上月以來推出的救市措施，頂多就是令機構不再調低股票盈利的預期，不至於上調，而且就算加碼財政政策，市場對明年上半年，或者至少到明年首季的盈利仍較保守，始終十一長假期的數據反映內需依然相當弱，況且去年末季國內生產總值(GDP)基數較高。

潘認為，恒生指數短線會在22,700點遇上不小阻力，此乃2022年底至2023年初炒作內地經濟疫情重啟升浪的高位，難免再有蟹貨需要套現，現狀亦與當時相似，「大家預期比較高，但基本面仍比較弱」，而且內地A股滬深300指數的市盈率已經升至高於歷史平均值一個標準差的水平，估值並不便宜。

所謂「標準差」是統計學術語，指數據偏離平均值的程度，按常態分布，市盈率高於歷史平均值「一個標準差」的機會率僅15.86%，屆時資產價格就有向下、回歸平均值的壓力。嵌入基本因素，就是內需等基本面的隱憂未解，政策尚未明朗會減慢外資流入，況且下月初就是美國總統大選，中東局勢又可能推高油價，繼而令通脹回升，拖慢美國減息。

策略上，潘加州建議未入場的投資者可先觀望，待恒指跌穿兩萬點時買入，比較看好科網股，同時以高息股作防守，因為當市場對刺激政策和經濟增長的憧憬冷靜下來、重新審視基本面後可以跑贏。如果是入場較早、已賺兩成或更多的投資者不妨考慮減磅獲利，其他則可按個人風險偏好決定是否「坐多陣」，對刺激力度有信心的可持貨至本月底的人大常委會會議，始終會前應有一些波幅交易的機會。

就財政部未有敲定救市規模，凱基亞洲投資策略部主管溫傑並未感到太失望，「因為市場想聽的增加赤字和發債、以及化債等都有提及，就欠增量財政刺激的規模和時間表」，感覺上當局傾向不急於出招，「想救經濟，但又唔想股市太過亢奮」。

他認為，「炒憧憬」已在9月以來約5,000點的升市釋放出來，「大跌見到有人真係趁低吸納，但大升，又想見到多嘢」，除非當局再突擊「放大招」，現階段就等政策付諸實行，以及經濟改善，於大型上落市中消化之前升幅，預期恒指短期在20,500至21,500點波動。