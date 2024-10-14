鄧建初：一盤冷水照頭淋　港股上望目標需檢討？

繼今年9月23日成功預測恒指短期內上升到量度升幅位19,700點後，初哥9月30日在本欄指出，恒指中線目標22,700點。然而世事難料，在中國宣布推出組合拳挽救低迷經濟後，十一長假期後港股竟如脫韁癲馬般火速直衝上10月7日最高位23,241點，氣勢如虹，懾人心魄。

正當眾股民翹首以待，翌日10月8日內地財金官員開記者招待會，公布一系列措施，卻被演繹為不符合市場預期。內地A股由最高位升逾10%，迅即掉頭回吐至升幅逾半，港股更馬上作出劇烈反應，最低大冧2,336點，創出歷史單日最大跌幅，成交更誇張至超大的6,204億元，同樣創出歷史前所未有的新高紀錄。

初哥在10月7日早市分析，已提及趁上升時，先將獲利甚深的貨源減持一半，原因是恐防翌日內地A股復市或有反高潮出現。惟始料不及的是，跌幅之鉅，竟超出預期。

事後看來，初哥判斷，10月8日的大冧市內有乾坤。中國吼準中東戰爭進一步加劇，美國聯儲局為求有利執政黨連任，開始大減半厘息的時候，推出組合拳。內地A股休市多日，各方資金瘋狂湧入，港股飛騰上天。美國為求壓制升勢，突然祭出意料之外的高於市場通脹數據，於是大選後議息再大減半厘息的願望落空。一盤冷水照頭淋，內地採用退守策略，惟有等候適當時機才再大舉出擊。

處於此種瞬息萬變的博弈市場，只有摸着石頭過河，不宜太冒進，並設定20,000至23,300範圍。採取急插時買入，狂升時食胡，密食當爆棚策略。經過數次大上大落後，只要不跌穿19,300，或會向上挑戰25,000 / 26,269點。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)