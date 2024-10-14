中國外運控股股東擬增持公司A股

本次增持計劃前，外運長航直接持有公司24.72億股A股股份，約佔公司已發行股份總數的33.89%。外運長航及其聯繫人合計持有公司42.65億股股份(包括40.73億股A股股份及1.92億股H股股份)，約佔於公司已發行股份總數的58.48%。

本次增持計劃前12個月內，外運長航未披露增持公司股份計劃。外運長航承諾在本次增持計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。本次增持計劃不觸及要約收購，亦不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

另外，中國外運於10月13日收到董事長王秀峰的函件，提議公司通過上海證券交易所交易系统以集中競價交易方式回購公司已發行的部分A股股票，回購股份的資金總額不低於2.71億及不超過5.42億人民幣，本次回購的股份擬在未來全部注銷並減少公司註冊資本。