港交所陳翊庭：明年上半年發表港股結算周期改革白皮書

她解釋，提升市場活力首要是速度，由於市場參與者均希望更快地交易和結算，而全球交易所亦積極地回應這個需求，世界不同證券市場已經或正在轉向更短的結算周期，意味投資者可以更迅速地取回資金，從而提升市場流動性。港交所作為香港的核心金融市場基礎設施，有責任引領全市場參與這場討論，並提出最重要的問題，如「我們想要成為怎樣的市場」、「為此需要作甚麼準備」「如何就此達成共識」等。

她又指，港交所同時將繼續完善系統，建設下一代結算和交收平台，目標是在2025年底前，確保港交所現貨市場的基礎設施在日後有兼容「T+1」結算周期的能力。

她續指，提效率意味要完善市場微結構，正在與香港證監會和其他市場參與者緊密溝通，為香港市場的持續發展加緊合作，並正在準備下調最低上落價位的諮詢總結，同時也正在探索改善上市流程的具體措施，包括提高效率和監管支持。另外，很快將會就新股市場的價格發現改革向市場徵求意見。

她提到，對於通過新的基礎設施和新科技來推動整個市場的發展，港交所具豐富經驗，包括互聯互通機制、去年推出的新股結算平台FINI，亦反映當中的巨大潛力。另樂見最近市場情緒開始轉為樂觀，也很欣喜港交所的工作在全球範圍內所產生的影響，而近期港股、交易所買賣基金(ETF)、衍生產品市場、滬深港通的南北向交易成交額均創下新高，及2021年以來的最大新股。