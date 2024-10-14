李偉傑：恒指短線支持在20800點　內銀股趁調整再買

港股周一(14日)受壓，恒指一度跌穿20,700點水平。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，財政部宣布將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措，政策與市場憧憬有一定落差，拖累港股顯著受壓。另外，投資者觀望內地本周將公布的多個重要經濟數據，在未有更多重磅政策出台前，港股料以高位整固為主。走勢上，恒指早前由17,000點邊升至約23,200點，若以黃金比率計算，是次升浪的0.382倍回吐，指數下試20,800點有一定支持，若以0.5倍回吐計算，恒指則有機會下試20,100點水平，上方阻力則在22,000點，板塊方面留意股息率高的中特估概念股。

財政部將發特別國債，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，內銀股逆市有追捧。李偉傑認為，內地此舉將紓淨息差收窄壓力。事實上，近日資金有重投中特估迹象，內銀股股息率仍然吸引，建議可趁調整時買入，作中長線持有。