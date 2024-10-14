安本對股債看法正面　增持美元對沖美大選等風險

全球資產管理公司安本發布對第四季度的宏觀經濟和投資前景展望，鑑於貨幣寬鬆和預期的「軟着陸」，仍對股票和債券持正面看法，但已策略性地增持美元，以對沖美國大選結果和地緣政治風險。另外，中東緊張局勢加劇對前景構成風險，但油價必須進一步大幅上漲才能阻止央行進一步降息。

安本認為，由於美國總統大選兩名主要候選人的預期差距很小，特朗普獲勝的可能性為50%，貿易和財政政策可能會引發通脹。然而無論誰最終入主白宮，中期內市場面臨的更大風險是經濟衰退，而不是通脹。

安本認為企業盈利存在持續的基本支持，以及相信持有較長存續期（Duration）的好處。但隨着當前的宏觀環境從負供應衝擊轉向潛在的負增長衝擊，債券和股票的表現應該從正相關性轉變為負相關性，從而產生自然的多元化效果。近幾個月的情況就是如此，存續期資產在股市調整期間表現良好。

安本首席投資主任Peter Branner表示，地緣政治不確定性將影響本季及往後的發展，為基礎情境假設帶來幾個重大風險。一是中東衝突進一步升級，導致油價和地緣政治風險溢價大幅飆升。另一個是美國主導的經濟衰退風險。

Branner續稱，縱觀風險，預測美國經濟增長將降溫但仍保持正值，圍繞央行目標的通脹、全球減息周期，以及初步相信中國的刺激措施正在逐步加強。