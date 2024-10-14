淘天「雙11」今啟動　將推300億人幣消費券和紅包

阿里巴巴集團旗下中國商業業務淘天集團今天啟動第16屆天貓雙11全球狂歡季（下稱「雙11」），秉持「用戶為先」對用戶投入力度破紀錄。今年雙11，淘天集團將推出300億元人民幣（下同）消費券和紅包，以迎接預計是史上參與用戶數最多的一屆雙11。

阿里巴巴集團副總裁、天貓總裁劉博表示：「今年雙11適逢國內消費情緒回暖，淘天集團服務着中國最大規模、最具價值的核心消費人群，已把握先機並將繼續致力進一步提振消費信心、增強消費活力。我們將在今年雙11為用戶作出史無前例的投入，並支持品牌和商家獲得高品質增長。 今年雙11超預期的商家和商品報名情況令人振奮，我們對品牌商品雙11的銷售增長充滿信心。」

今年雙11活動將於10月14日晚上8時開始預售，並設有兩個售賣期：第一個為10月21日晚上8時至10月24日，第二個為10月31日晚上8時至11月11日。期內共有約30萬個品牌及眾多中小企業商家，而報名商品數量超出預期。截至9月底止季度，天貓的新入駐品牌數量按季增加70%。

淘天集團今年將投入100億元，為商家引入跨平台流量，並發放30億元紅包以補貼商家的營銷成本，而參與活動的淘寶商家也將獲得大促佣金豁免。百億補貼頻道提供品牌商家最優惠產品，折扣最多達二折。截至目前，百億補貼的年活躍用戶已超過5億人。

劉氏提到，今年適逢國內消費情緒回暖，淘天集團已把握先機，並將繼續致力進一步提振消費信心、增強消費活力。

值得留意的是，旗下人工智能(AI)驅動的分析平台「生意參謀」自今年4月以來，已為超過300萬家淘寶中小企業提供服務，同時淘天的圖像及文本生成AI工具每周為超過100萬商家深度使用，其中74%商家表示每月約可省一個美工設計的人力成本，而付費會員「88VIP」人數超過4,200萬。