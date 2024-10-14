滙豐研究：財政部記招幾方面超預期

滙豐研究指，上周末財政部新聞發布會未有對財政刺激措施定下具體金額，預計財政刺激具體細節可能於即將舉行的國務院常務會議或月底人大常委會會議批准預算修訂後公布，該行維持2萬億元人民幣(下同)以上規模的預期。

該行發表報告指，上周末財政部新聞發布會在幾個方面超出預期，例如內地政府解決目前挑戰的決心。中國財政部長藍佛安提及目前面臨的挑戰，並針對中央政治局的號召宣布4個重點領域，分別是地方政府債務化解、提升國有大型銀行核心一級資本、穩定房地產市場、加強對重點群體的直接支持。

另一方面，內地政府願意增加支出，財政部長強調財政空間超越4大領域，強調中央政府有很大的能力增加槓桿，並將一次性大幅提高債務限額，以協助地方政府解決債務問題。在細節尚未確定前，有關債務限額的背景有些模糊。惟藍佛安指，這是近年來最重要措施，旨在紓緩地方政府債務壓力，騰出更多資源發展經濟，提振企業信心等。

該行表示，內地擬首度允許地方政府專項債券資金用於收購土地及庫存商品房，以穩定房地產市場。財政部督促地方政府未來3個月加快運用2.3萬億元專項債資金，估計部分會用於房地產，故預期政策應在未來幾個月內生效。至於5月人行推出的房地產去庫存再融資反應一般，該行認為要加強房地產行業信心，有需要直接向房市注資。