市監總局：精準扶持不同經營主體發展

市場監管總局局長羅文表示，要精準扶持不同經營主體的發展，着力解決小微經營主體在生產經營中遇到的實際困難，持續加大對個體工商戶分型分類精準幫扶力度，推動平台企業和平台內的商戶共同發展、協調發展，抓緊出台引導平台企業發揮流量積極作用、扶持中小微經營主體發展的具體措施。

羅文在國新辦新聞發布會上指，要在降低制度性交易成本上加大力度，大力推進「高效辦成一件事」的改革，推動企業辦事由「多地、多窗、多次」向「一地、一窗、一次」轉變。要在減輕企業負擔上狠下功夫，聚焦重點收費主體、重點行業領域，組織開展涉企違規收費專項檢查和重點抽查，加快違規收費退費進度，讓企業盡快得到實惠。要在健全涉企收費長效監管機制上持續發力，推動修訂保障中小企業款項支付條例，切實維護企業合法權益。

此外，針對地方保護、市場分割等問題，將出台和實施更有剛性約束的制度措施。加快推進《反不正當競爭法》的修訂進程，深入抓好《公平競爭審查條例》實施，推動清理妨礙統一市場和公平競爭的政策措施，進一步釋放中國超大規模市場潛力。大力推進市場秩序綜合治理，重點整治侵犯知識產權和商業秘密、製售假冒偽劣商品等違法行為，以良好的市場秩序增強企業發展活力。

他又表示，市場監管總局將會同有關部門創新實施質量融資增信政策，推廣以企業技術能力、質量資質等為依據的增信機制，提高小微企業的融資可得性和便利性。另外，將加快推動出台《民營經濟促進法》，對民營經濟平等對待、平等保護，為非公有制經濟發展營造良好環境；落實好《優化營商環境條例》，按照既要「放得活」又要「管得住」的要求，針對妨礙市場公平准入、限制企業跨區遷移等問題，盡快研究提出切實有效措施。