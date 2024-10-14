富途12周年送免費機票　開戶全年迎新獎賞達2000元

富途證券國際(香港)本月底(29日)將迎來香港成立12周年，為分享周年慶的喜悅，富途宣布推出一系列活動，送出可自選目的地的來回機票，以及價值過百萬元現金券。連同上述奬勵，新客戶可享今年最高迎新奬賞，價值達最高2000元！

富途特別推出機票獎賞活動，參與富途問答遊戲可贏得來回機票。即日起至10月22日期間，參與者只需在富途Instagram帳號頁面參與遊戲回答問題，即有機會贏得香港快運來回任何航點的機票！

除了大派免費機票以外，富途更為新客加碼獎勵！由今日至10月31日期間，在線上完成開戶的新客更可即時獲價值300元的香港快運機票現金券，人人有份！另外，新客戶疊加再享開戶多重賞，存入指定金額的資金，再完成維持資產60天任務，還可賺超市禮券或股票等二重賞，獎賞價值最高可達1700元，新客奬賞總值達全年最高2000元。

此外，香港快運現金券同時已在富途牛牛應用程式內的「積分商城」上架，牛友可使用積分，兌換限量禮物，包括指定航點獨家超值折扣以及價值200元、即換即用的機票現金券等！

富途證券董事總經理謝志堅表示：「富途在香港成立至今的12年旅程中，一直為投資者提供優質服務，並與每位客戶並肩同行。在未來，富途將繼續以科技引領更便捷、多元化的投資需求，與客戶共同成長。」