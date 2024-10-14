Blue Coast II加推60伙　折實平均呎價約22404元

左二為郭子威，左三為楊桂玲。左一為布少明，右一為張顥曦。

長江實業營業部首席經理郭子威表示，相信未來再加推單位價錢只會向上，加幅可達5至10%。

集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，價單3號的單位主要位於第5座及第3座，涵蓋23伙兩房戶及37三房戶，折實價939.6萬至1,871.9萬元，折實呎價19,373 至24,034元。售價及呎價最低為5座6樓G室，實用面積485方呎兩房。目前總共推出3張價單共296伙，市值合計47.4億元。

她續指，項目自對外開放示範單位後，參觀情況踴躍，過去3日已累計錄得3.5萬個參觀人次，準買家尤其對三房戶型感興趣。

該盤聯同美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供按揭計劃優惠。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，最新推出的「置安心定息按揭計劃」，首兩年固定息率為3.25厘，其後息率全期低至最優惠利率(P) 減1.5厘，年期最長30年。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目可享租金回報率逾4厘，吸引不少投資客，比例佔整體逾四成。預料10月全月一手成交量可達2,500宗，按月大幅上升。