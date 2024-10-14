港府委任黃天祐為證監會主席　任期3年

港府公布，行政長官根據《證券及期貨條例》（第571章），委任黃天祐出任證監會主席，任期3年，由2024年10月20日至2027年10月19日，接替即將卸任的雷添良。

黃氏曾於2012至2018年擔任證監會非執行董事，亦於2007至2013年擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會委員。他現為會計及財務匯報局（會財局）主席，他將繼續擔任此職位至2024年12月31日。

黃表示，證監會是一個全球領先的證券監管機構，很榮幸獲任命為其主席。他期待與董事局、行政總裁梁鳳儀和管理團隊緊密合作，並延續之前擔任證監會非執行董事期間與眾人的密切合作。他認為，對證監會來說，這是一個重要時刻，必須抓緊機遇和擁抱挑戰，以培育一個可持續且活躍的資本市場，在保護投資者利益的同時，促進經濟增長及提昇企業管治並刺激創新。

證監會行政總裁梁鳳儀歡迎黃天祐加入，亦衷心感謝雷添良的領導和指引，帶領證監會排除萬難，同時繼續實踐本會使命，以維持市場的廉潔穩健、透明度及韌力。證監會將繼續根據現有清晰明確的策略重點，堅定維護本港市場的廉潔穩健和持續推動市場發展。