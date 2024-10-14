Nike委任董煒擔任大中華區董事長兼CEO

Nike集團宣布董煒(Angela Dong)的最新任命，她將擔任Nike大中華區董事長兼行政總裁(CEO)，及ACG品牌全球CEO。這一任命標誌著董煒女士領導角色的進一步擴展。

日前，董煒榮登2024《財富》「亞洲最具影響力商界女性」榜。此外，自2016年以來，她已連續每年入選《財富》「中國最具影響力的商界女性」榜，並四次被評為「中國最具影響力的50位商界領袖」之一。

隨着Nike不斷推動全球業務的增長與創新，集團宣布一項重要的戰略調整，將加強打造全球子品牌ACG(All Conditions Gear)，以更好地服務於戶外運動員及愛好者。隨着人們對健康生活方式的追求和戶外運動的日益流行，戶外運動產品的發展備受期待。有着豐富歷史的ACG品牌將得到擴展，涵蓋各類戶外活動。董煒將領導全球ACG業務的產品、品牌及銷售，加速推動ACG品牌在全球和中國市場的發展。同時，她將繼續領導Nike大中華區實現新的增長，進一步深化Nike對於中國運動市場的長期承諾。

董煒於2005年加入Nike中國，過去10年間，她出任Nike全球副總裁、Nike大中華區總經理，負責制定大中華區的遠景目標和增長策略，董煒在促進大中華區業務持續增長中起了關鍵作用。