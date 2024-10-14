西半山般咸道35號全幢戰前舊樓放售　市傳意向價2億

具歷史價值戰前舊樓推出市場放售。第一太平戴維斯代理公開邀約出售西半山般咸道35號全幢商住物業及招標出售項目地庫至一樓。消息指，整項目意向價約2億港元。

上述物業地盤面積約1,648方呎，全幢面積共約6,545方呎。可全幢出售或與地庫至一樓分開拆售，公開邀約及招標截止日期為今年12月18日。物業為「上居下舖」的商住物業，樓高共4層，一梯一伙設計，連地庫每層面積約1,115至1,600方呎，現時2樓及3樓連租約。

第一太平戴維斯九龍商業銷售部經理鄧智聲表示，物業擁有999年地契，是香港僅存的歐式戰前建築，屬於二級歷史建築物。物業外牆體現當年的精湛工藝，是經過多年傳承的藝術結晶品。該類商住物業於新加坡深受歡迎，價值源於物業稀有性和美麗外觀，已有各地名人及富豪入市。

該物業擁有新古典主義建築設計，屋簷設有古典主義山牆，建築多處體現羅馬及希臘設計元素。該工藝展示當年業主財力和地位，流露出優雅與莊重，讓人感受到歷史的厚重和藝術的美感。另外物業位置優越，位處於正街扶手電梯連接系統旁，前往西營盤港鐵站僅兩分鐘步程。