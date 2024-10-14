新地廣州南站ICC．峻鑾全新幢數首張價單　入場價318萬人幣

十一假期首日項目營銷中心參觀人士絡繹不絕，除本地客戶外，當中有不少來自香港及其他城市，到訪人數激增約3倍。新地華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，項目明年2月底首批住宅開始交樓，現推出D1幢單位，第一張價單涵蓋三房一套至四房雙套戶型，配有全屋裝修，港人買家收樓後即可入住。

該10伙包括三房一套和四房一套戶型，建築面積約95方米至約122方米，折實平均每方米約37,388元。三房一套單位入場價約318萬元起，四房一套戶入場價約499萬元起，勢必受港人熱烈追捧。另外，樓王皇牌四房雙套大單位，設有雙陽台，可飽覽內園和南站CBD商圈，建築面積約162方米，會以招標形式發售。

該公司華南區銷售及營銷部銷售總監徐秀清補充，峻鑾D區鄰近面積約3,000方米的住客會所，提供共享辦公空間、50米度假式泳池、中西宴會廳、茶室、健身房、瑜伽室及KTV等功能空間，項目自來港銷售以來，反應非常熱烈，去年B區精選單位一推出即已火速售罄，故有信心是次加推單位將掀起搶購熱潮。