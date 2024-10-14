資管公司押注澳元升　為2021年以來最牛　基於兩個因素...

外媒報道，機構投資者對澳元的看好程度達到2021年3月以來最高，有迹象顯示，澳洲央行將把利率維持在高位，且中國的刺激措施，重振市場對澳元的信心。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據，截至10月8日當周，資產管理公司轉而持有澳元淨長倉。此前這些機構自2023年2月以來一直看淡澳元。

澳洲央行表示計劃維持利率不變，直至通脹率滑向目標，這項舉措相對於全球減息潮而言，有利於本國貨幣。此外，隨着投資者對澳洲最大貿易夥伴中國的看法改善，也促使資產管理公司及對沖基金，自2021年5月以來首次同時轉向看好澳元。

滙豐控股駐香港策略師Lenny Jin表示，除非中國的「政策因素」消退，否則傾向認為澳元有望反彈。此外，在其他央行減息，澳洲央行維持更長時間限制性立場的情況下，澳元將獲得支持。

在中國宣布刺激措施後，澳元在9月下旬已升至19個月以來最高水平。不過，由於中國後續的政策力度未明，加上美國聯儲局減息幅度可能較小，澳元本月以來已跌約2.5%。澳元兌美元最新報0.6722。

資產管理公司看好澳元可能為時過早，動能指標顯示，澳元還有進一步下跌空間。除中國刺激措施的不確定性外，本月即將公布的澳洲就業及通膨脹數據也可能引發謹慎情緒，可能影響對澳洲央行政策的押注。

西太平洋銀行(Westpac Banking Corp.)外匯策略主管Richard Franulovich表示，目前轉向長倉是可以理解，但必須在未來幾周內，應對許多隨之而來的諸多風險。