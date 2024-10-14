大型二手住宅估值齊冧　8成創5年半新低　呢個屋苑最傷...

2024年第三季樓市欠缺利好消息，9月減息亦僅激活新盤市場，二手市況反彈乏力。過去一季，20個大型屋苑單位估價全線下挫，當中佔8成跌至5年半有紀錄新低，並以牛頭角得寶花園單位估價急插約11.2%最傷，連續6個季度下挫。

滙豐銀行網上資料顯示，東網統計的上述屋苑單位的估價，均較第二季下跌，更有多達16個，為2019年4月有紀錄後新低。包括上述得寶花園A座高層戶，實用面積約282方呎，估價由7月初約429萬港元，大減約48萬元，跌至最新錄約381萬元。

其次跌勢最大為近月頻錄低價買賣的鰂魚涌太古城，該盤順安閣低層單位，實用面積約580方呎，本月初估價約677萬元，較3個月前約739萬元，蒸發約62萬元，按季跌幅約8.4%。

此外，另有7個屋苑估價季度跌幅達約6%或以上，奧運站維港灣及鴨脷洲海怡半島，分別有單位的最新估價，較7月初下挫約7.9%及約7.8%。其中，維港灣6座中層單位，實用面積約457方呎，本月初估價錄約770萬元，為有統計以來首次跌穿「8球」。

至於新界區以天水圍嘉湖山莊表現最遜色，該屋苑樂湖居6座高層單位，實用面積約548方呎，最新估價由470萬元，按季下挫約7.7%，跌至約434萬元的新低水平。

而其他估價跌幅相對較小屋苑，包括沙田第一城、沙田中心、將軍澳新都城、鰂魚涌康怡花園、茶果嶺麗港城等，過去一季估價下跌幅度約2至4.9%不等。

即使以按月作統計，該批二手樓盤亦佔16個估價報跌，佔比例多達八成。期內以上述維港灣及太古城單位跌幅較大，相比7月初分別下挫約5.3%及約4.2%；其中，太古城已連挫5個月。