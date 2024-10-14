雷添良形容證監工作難忘　參與其中係幸福...

香港證監會主席雷添良(Tim)將於周六(19日)卸任，回顧過去6年任期，Tim就形容工作既有挑戰，又充滿難忘回憶。

佢仲話，喺證監會35年嘅非凡旅程中，可以參與其中係幸福喎！過去6年任期，與董事局、各高層人員和證監會同仁共事，齊齊應對香港及本地金融市場所面對嘅艱巨挑戰，包括新冠疫情帶來嘅衝擊、瞬息萬變嘅全球經濟環境、日趨緊張嘅地緣政治局勢等等。

不過，證監會上上下下齊心協力、乘風破浪，仲喺提升香港的全球競爭力、加強與內地市場的互聯互通、維護市場的廉潔穩健及維持市場韌力、以科技及ESG(環境、社會及管治)引領市場轉型、高本港市場抵禦危機的能力等多個範疇取得進展，以保障投資者利益。

本港財金官員表揚喺Tim嘅帶領下，證監會積極支持政府嘅政策，與本港其他金融監管機構通力合作，密切監察金融市場的情況，確保市場有序、暢順運作；並持續創新。

佢舉例指，與香港交易所共同落實多項市場改革措施，並在中央部委的堅實支持下，大力推動兩地市場「互聯互通」的發展。證監會亦持續推動監管制度的發展，例如對虛擬資產交易平台實施發牌制度，讓其可負責任地持續發展。證監會也積極參與國際間的監管合作和標準制訂，認為Tim過去6年嘅工作成績有目共睹，衷心感謝佢嘅努力。

至於同Tim拍住上嘅行政總裁梁鳳儀(Julia)趁機會多謝佢嘅領導和寶貴指引，帶領證監會排除萬難，同時繼續實踐證監會使命，以維持市場的廉潔穩健、透明度及韌力，同時祝福佢事事順利。

雖然主席換人，Julia話，證監會將繼續根據現有清晰明確嘅策略重點，堅定維護本港市場的廉潔穩健和持續推動市場發展。另期待在新主席的領導下繼續與董事局緊密合作，以履行本會的監管目標，並進一步鞏固香港的國際金融中心地位。