太古城連租約三房售1092萬　買家擬完租約後自住

二手盤源減少，連租約盤都獲承接，鰂魚涌太古城套三房單位，連約以1,092萬元轉手，新買家打算等待租約完結後，收回單位自住。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊素娟稱，鰂魚涌太古城東山閣高層B室，實用面積約797方呎，套三房間隔，享全海景，以1,092萬元連租約成交，呎價約13,701元，新買家為用家，打算待租約完結後收回單位自住。

●中原葉俊安表示，鴨脷洲海怡半島過去3日長假期錄1宗買賣，該盤25座中層F室，實用面積約743方呎，套四房間隔，叫價980萬元，最新以930萬元成交，呎價約12,517元，新買家為同區用家。

●中原楊文傑指，鰂魚涌南豐新邨8座高層H室成交，實用面積約570方呎，三房間隔，叫價630萬元，新近以603萬元沽出，呎價約10,579元，原業主於1989年以72萬元買入單位。

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九龍區

●中原王能稱，觀塘觀月‧樺峯中層D室，實用面積約636方呎，套兩房間隔，以960萬元易手，呎價約15,094元，原業主於2021年3月以約1,090萬元買入，持貨超過3年半帳面需蝕讓130萬元，貶值約12%。

●置業2李麗芳表示，旺角奧柏‧御峯2座中層B室，實用面積約335方呎，新買家追價13萬元，以463萬元購入，呎價約13,821元，原業主2013年以372萬元購入，帳面獲利約91萬元。

●香港置業周栢達指，西南九龍君滙港5座高層G室，實用面積約474方呎，兩房間隔，叫價820萬元放盤約1個月後，獲同區客洽詢，最終雙方經議價以約800萬元成交，呎價約16,878元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺10月暫錄約4宗買賣，其中，屋苑2座中層H室，實用面積約464方呎，兩房間隔，叫價680萬元，降價30萬元，以650萬元易手，呎價約14,009元，原業主於2022年4月以883.5萬元購入，約兩年半帳面需蝕讓233.5萬元，貶值約26%。

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新界區

●美聯黃麗貞指，將軍澳日出康城晉海1A座低層A室，實用面積約842方呎，套三房加儲物室及工人房間隔，最初叫價1,260萬元，放盤約四個月，近日獲區內租客洽詢，議價70萬元，以1,190萬元承接，呎價約14,133元，約7年帳面虧蝕約208.2萬元，或貶值約14.9%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑D座中層4室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望山景，8月放盤未補價第二市場叫價380萬元，綠表買家以355萬元購入，一口獲減價25萬元，呎價約6,586元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳夾屋旭輝臺2座極高層E室，實用面積約639方呎，套三房間隔，望山景，自由市場以560萬元成交，呎價約8,764元，原業主在2003年12月以約172萬元買入。

●中原胡耀祖指，馬鞍山10月暫錄約30宗二手買賣，按月增約5成，其中銀湖．天峰8座中層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，議價後以718萬元易手，呎價約13,321元，原業主於2022年以890萬元購入，約兩年帳面蝕讓約172萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山新港城A座中層7室，實用面積約348方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，叫價470萬元，減價約21萬元，以449萬元成交，減幅約4.5%，呎價約12,902元，原業主於2017年5月以490萬元購入，持貨約7年帳面損失41萬元，跌價約8%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山嵐岸3座低層F室，實用面積約738方呎，三房間隔，放盤約4個月，叫價945萬元，調整至883萬元成交，減價62萬元，減幅約6.6%，呎價約11,965元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山公屋耀安邨耀榮樓低層6室，實用面積約544方呎，三房間隔，望園景，放盤約1個月，未補價第二市場叫價280萬元，減10萬元，以270萬元獲承接，呎價約4,963元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世2座南翼中層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，望市景，以1,200萬元承接，呎價約15,852元，原業主於2012年3月以915萬元購入，持貨約12年帳面獲利285萬元。

●中原黎宗文稱，大圍及沙田10月暫錄約43宗二手買賣，按月增約七成，其中大圍金輝花園中層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，日前議價後以465萬元獲承接，呎價約12,740元，新買家為用家。

●中原曾紀賢表示，沙田御龍山10月暫錄5宗買賣，包括1座中層D室，實用面積約561方呎，兩房間隔，望山景，原先叫價約860萬元，議價後以810萬元沽出，呎價約14,439元，新買家為外區上車客。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水10月暫錄約41宗二手買賣，上水皇府山1座高層D室，實用面積約442方呎，兩房間隔，議價後以463.8萬元易手，呎價約10,493元，新買家為用家。

●美聯鄧涇渭稱，元朗怡豐花園B座中層6室，實用面積約366方呎，兩房設計，早前叫價375萬元放售，新買家為投資客，有意趕於施政報告公布前入市，零議價下以375萬元承接，呎價約10,246元。

●中原施鋒超指，屯門恒福花園5座高層F室，實用面積約624方呎，套三房間隔，享全海景，去年11年叫價710萬元，期內不斷降價，近期叫價580萬元，有上車客被全海景吸引，睇樓兩次，再獲減40萬元，以540萬元成交，呎價約8,654元。

●祥益邱家邦表示，屯門海翠花園1座中層B室，實用面積約521方呎，兩房間隔，區外客見上址為同類型放盤中最平，以450萬元購入自住，呎價約8,637元。

●祥益龍超君指，屯門居屋兆康苑P座高層3室，實用面積約548方呎，三房間隔，區內綠表客表示熟悉該區，獲減價47萬元，未補價第二市場以303萬元購入，呎價約5,529元。

●中原丘漢偉表示，荃灣環宇海灣7座高層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔，享海景，叫價708萬元，議價後共減20萬元，同區年輕分支家庭以688萬元購入，呎價約13,843元。

●中原黃騰達指，荃灣10月累錄約65宗二手買賣，按月急增約80%，海之戀‧愛炫美單日連錄2宗買賣，包括5A座低層C室，實用面積約812方呎，套三房間隔，4月叫價調整至約1580萬元，議價後以1,438萬元，呎價約17,709元，約7年帳面蝕72萬元或約4.8%。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣海欣花園1座中層F室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望樓景，最新以565萬元售出，呎價約11,507元，原業主在2012年以約428萬元買入，約12年帳面獲利約137萬元。

●中原曹嘉華表示，東涌10月累錄約25宗二手買賣，按月增約1.5倍，東堤灣畔8座高層C室，實用面積約592方呎，兩房間隔，原為收租物業，5月叫價740萬元放售，最近降價至630萬元，租客遷出4日，以620萬元成交，呎價約10,473元，約3年帳面蝕143萬元。

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