周樂樂：可選項增多　比特幣緩升等待溢出效應

虛擬資產市場延續上周走勢，小幅震盪。上周比特幣周內價格從62810美元漲至62845美元，漲幅約為0.05%。以太幣從2,439美元漲至2,467美元，漲幅約為1.14%。頭部資產如比特幣、以太坊有搖擺和糾結，但賠率偏高的Altcoin正在復甦，走出下跌通道。

就東亞市場的基本面而言，上周A股、港股持續回調：上證指數收跌3.56%，恒生指數收跌6.53%。先前的一攬子增量政策如降息、大規模地方化債、降低存量房貸利率、房地產放鬆限購、房屋銀行收儲、消費補貼、提振資本市場、清理緊縮性政策和非稅收收入等，或說明中國版量化寬鬆正在路上。

美股正處於一個擴張階段，得益於最近的數據利好－美國消費者價格指數(CPI)較去年同期上漲2.4%、美國生產物價指數(PPI)按年上漲1.8%，疊加中港股市回調，資金回籠美國。納斯達克指數、標普500指數均收漲超1%。

回望虛擬資產，場外比特幣ETF上周流入約30.8億美元，以太坊ETF流入約500萬美元；場內弱平衡被打破，短期持有者逐步增持，復甦階段或將開啟。虛擬資產影子股MicroStrategy創新高，其兩倍做多ETF成交量也逐步擴大。場內對meme幣投資火熱，市場風險偏好上升，但相較於對於資產本身，交易高賠率的衍生性商品意願更加強烈。

綜上所訴，市場的糾結點仍然分散。低賠率資產可以用高槓桿等衍生性商品，彌補收益、而高賠率資產(如比特幣)可以用低倉位分散風險。故此，虛擬資產或需等待全球股市的財富效應溢出，拉高市場佔有率。

勝利證券副首席運營官 周樂樂