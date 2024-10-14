美股個別發展　道指微跌　港股夜期高水284點

美股3大指數周一早段牛皮，道指跌34點，報42,829點；標指升33點，報5,848點；納指升168點，報18,511點。港股夜期報21,377點，升293點，高水284點。

環繞美國貨幣政策、總統選舉的不明朗因素眾多，導致美國股市波動日益加劇。隨着通脹的反彈，市場甚至乎開始為下月聯儲局「不減息」的情景做準備。然而，隨着新一季美股業績期開始，市場可能會對前景有更大的憧憬。分析估計，標指在今年底前有仍望上試6,000點水平，惟明年進一步上行空間可能有限。

iCapital首席投資策略師Anastasia Amoroso表示，雖然美股10月開局坎坷，但仍然「觀察到一些潛在的正面催化劑，包括減息的影響應該會開始滲透到實體經濟中」。她認為標指年底前可望達到6,000點，這一預測是基於21.5倍的預測市盈率(PE)和明年標指成分股平均每股盈利277.22美元的預期。

不過，隨着美國通脹數據上周的反彈，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場如今押注11月有13.5%的機率不減息，餘下的機率為減息0.25厘；此前市場的預測是減息0.5厘或者0.25厘。富途高級策略師陸秉鈞則指出，從目前市場氣氛看，減息憧憬刺激將告一段落，市場將重新觀察美國經濟數據是否仍能表現增長勢頭，實現「軟着陸」。隨着美國業績期展開，市場走勢也將受到一系列業績數據影響而出現波動

企業消息方面，股神巴菲特旗下巴郡上周斥約8,673萬美元，增持了衞星廣播公司Sirius XM的股票，總持股增至1.08億股。Sirius XM股價早段曾升7.36%。