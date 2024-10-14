新盤周一錄82宗成交 當中8宗做價3000萬以上
2024年10月14日 21:58
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新盤市場成交暢旺，連帶豪宅買賣亦明顯增加。受惠於元朗站現樓項目新一輪銷售，錄得接近沽清，市場於周一(14日)暫錄約82宗一手成交，當中至少8宗做價達3,000萬元以上。
●元朗站The YOHO Hub II單日沽約51伙
新鴻基地產(00016)旗下的元朗站The YOHO Hub II，今(14日)晚上7時起推售52伙。據市場消息指，有約80組準買家出席是日的銷售活動，最終即日沽出約51伙，接近沽清。該期數項目提供939伙，於今年5月先出售位於第5座的單位，由上月底開始則分批出售第6座的單位，迄今共已售出逾650伙。
●黃竹坑站港島南岸Blue Coast II 4日收約5,000票
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周一(14日)加推價單3號，提供60伙，折實平均呎價約22,404元。發展商指，部分單位輕微加價約2%，有機會本周末展開首輪銷售。據市場消息指，截至晚上7時，項目於4日內暫收約5,000張入票，按首3張價單共296伙計，暫錄超額認購逾15.8倍。
●啟德維港1號單日兩伙
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(14日)錄得兩宗成交，共涉逾2,659萬元。其中，2A座27樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套連工人套間隔，以1,983.2萬元成交，呎價約25,623元。另一伙為2B座16樓H室，實用面積348方呎一房，成交價676.1萬元，呎價約19,428元。
●西南九龍維港滙III三房成交價2,860萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周一(14日)售出兩伙，共涉4,043萬元。包括1A座16樓B室，為實用面積1,001方呎的三房單位，成交價2,860萬元，呎價約28,571元。
●日出康城PARK SEASONS一房呎售約14,330元
會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(14日)連沽兩伙，包括2B座23樓E室，實用面積324方呎一房，以464.3萬元售出，呎價約14,330元。同時，第2B座29樓C室為實用面積451方呎的兩房單位，成交價667.4萬元，呎價約14,798元。發展商指，整個SEASONS系列至今已售出889伙，套現近55.6億元。
●元朗洪水橋滙都I兩房437萬元沽
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周一(14日)再沽出1伙兩房單位，為3座5樓B01室，實用面積429方呎，成交價437.9萬元，呎價約10,207元。據悉，買家為專業人士，看好北部都會區未來發展潛力，購入單位自住。
●沙田星凱‧堤岸再添4宗成交
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(14日)再售出4伙，套現約3,474萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，是日有大手買家斥資逾1,374.1萬元購入兩伙一房單位，分別為3座46樓G室及5座48樓E室，以691萬元及683.1萬元售出，呎價約19,914元及19,629元。
●將軍澳日出康城LP10連沽兩伙海景戶
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(14日)通過招標售出兩伙四房海景戶，總成交金額逾6,260萬元。包括第2A座40樓A室，實用面積1,521方呎，單位連1個車位以3,180萬元售出，呎價約20,907元。發展商指，項目一周內共售出3伙，套現近1億元。全盤提供893伙，迄今累計已售出826伙。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房售8,738萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(14日)沽出一伙四房單位，為第3座9樓A單位，實用面積2,087方呎，單位連同1個車位以8,738萬元成交，呎價約41,869元。發展商指，全盤至今累售74伙，總套現近70億元。
●旺角利奧坊‧首隅周五賣10伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧首隅，周一(14日)上載最新銷售安排，落實本周五(18日)發售10伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，將發售的單位包括6伙一房戶及4伙兩房戶，實用面積由260至353方呎，折實售價介乎498.45萬至711.43萬元，折實呎價約18,735至22,371元。
●洪水橋#LYOS複式戶呎售約15,759元
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，今(14日)以1,249.7萬元售出複式C座的G及1樓單位15，實用面積793方呎， 三房間隔，連795方呎花園及306方呎天台，呎價約15,759元。
●北角海璇II單日吸金8,728萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周一(14日)售出兩伙，共涉8,728萬元。其中，2座16樓B室，實用面積1,153方呎， 三房間隔，享有海景，連同1個車位以4,450萬元沽出，呎價約38,595元。
●牛頭角皓日兩周內沽出12伙
恒隆地產(00101)旗下牛頭角皓日，自本月初起以現樓形式重售銷售後，續錄成交，月內暫沽12伙，成交價介乎597.4萬至926.3萬元，合共套現逾9,582.6萬元，平均成交呎價約17,908元。其中3伙於剛才過去兩日所錄得，包括6樓H室，實用面積327方呎，一房間隔，成交價597.4萬元，呎價約18,269元。
●黃竹坑站晉環單日套現逾9,000萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(14日)連沽兩伙四房單位，單日吸金逾9,000萬元。其中，第1A座32樓F室，實用面積1,218方呎，屬四房雙套間隔，享有南朗山山景，及深水灣海景，連同兩個車位以4,819萬元售出，呎價約39,571元。全盤提供800伙，至今售出729伙，套現逾150億元。
●石硤尾緹外四房花園戶售1.71億元
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周一(14日)通過招標售出第2座地下B室花園特色戶，實用面積4,057方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連同1個車位以1.71億港元售出，呎價約42,149元。
●將軍澳海茵莊園10月暫沽72伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(14日)售出2座36樓B1室，實用面積287方呎一房，成交價564.5萬元，呎價約19,668元。項目本月至今暫售72伙，套現近3.9億。