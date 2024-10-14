新盤周一錄82宗成交　當中8宗做價3000萬以上

新盤市場成交暢旺，連帶豪宅買賣亦明顯增加。受惠於元朗站現樓項目新一輪銷售，錄得接近沽清，市場於周一(14日)暫錄約82宗一手成交，當中至少8宗做價達3,000萬元以上。

●元朗站The YOHO Hub II單日沽約51伙

●黃竹坑站港島南岸Blue Coast II 4日收約5,000票

●啟德維港1號單日兩伙

●西南九龍維港滙III三房成交價2,860萬元

●日出康城PARK SEASONS一房呎售約14,330元

會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(14日)連沽兩伙，包括2B座23樓E室，實用面積324方呎一房，以464.3萬元售出，呎價約14,330元。同時，第2B座29樓C室為實用面積451方呎的兩房單位，成交價667.4萬元，呎價約14,798元。發展商指，整個SEASONS系列至今已售出889伙，套現近55.6億元。

●元朗洪水橋滙都I兩房437萬元沽

●沙田星凱‧堤岸再添4宗成交

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(14日)再售出4伙，套現約3,474萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，是日有大手買家斥資逾1,374.1萬元購入兩伙一房單位，分別為3座46樓G室及5座48樓E室，以691萬元及683.1萬元售出，呎價約19,914元及19,629元。

●將軍澳日出康城LP10連沽兩伙海景戶

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(14日)通過招標售出兩伙四房海景戶，總成交金額逾6,260萬元。包括第2A座40樓A室，實用面積1,521方呎，單位連1個車位以3,180萬元售出，呎價約20,907元。發展商指，項目一周內共售出3伙，套現近1億元。全盤提供893伙，迄今累計已售出826伙。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房售8,738萬

●旺角利奧坊‧首隅周五賣10伙

●洪水橋#LYOS複式戶呎售約15,759元

●北角海璇II單日吸金8,728萬元

●牛頭角皓日兩周內沽出12伙

●黃竹坑站晉環單日套現逾9,000萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(14日)連沽兩伙四房單位，單日吸金逾9,000萬元。其中，第1A座32樓F室，實用面積1,218方呎，屬四房雙套間隔，享有南朗山山景，及深水灣海景，連同兩個車位以4,819萬元售出，呎價約39,571元。全盤提供800伙，至今售出729伙，套現逾150億元。

●石硤尾緹外四房花園戶售1.71億元

●將軍澳海茵莊園10月暫沽72伙