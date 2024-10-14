碧桂園：十一長假銷售目標完成率123%　要員工堅定信心保交房

集團董事會主席楊惠妍周一(14日)在內部管理會上表示，集團在10月長假期期間的銷售，無論數量還是質量都是不錯，又鼓勵全體員工繼續努力、「一定要有信心」，而各區域要理解好政策，依靠政府及把握機遇，全力以赴推動有效銷售增長，確保房屋交付工作的順利完成，為保交房提供財務基礎。

她指出，中央對房地產行業的定位和指引愈來愈清晰，提出「嚴控增量」、「優化存量」、「提高質量」三個指標，是對行業未來發展一個較長時期的指引。今年內地推出的利好政策力度非常大，也很全面。

當局提到進一步推動房地產融資「白名單」範圍擴大，楊惠妍認為，政府擴大白名單覆蓋範圍，協調解決房地產融資中存在的困難和問題，對企業增加流動性、推進按期保質交房是強大的助力。在比較短的時間內，白名單政策已經開始顯現效果。對比9月13日的數據，至10月10日公司進入白名單項目增加約12.8%，新增到賬貸款增加約260%，延展資金增加62.8%。

集團總裁莫斌認為，政府推出的白名單政策有重要意義，政治局會議上專門提到投放力度，隨後住建部、金融監管總局聯合開會，要加大「白名單」問題項目修復以及貸款投放力度。對於公司已經進入白名單的項目，各區域要積極與地方政府、金融機構合作，爭取投放力度到位，以助項目正常經營、更好完成保交房工作；尚未進入白名單的項目，不要因為之前沒有進入而產生畏難情緒，期望員工要有信心、有決心、有辦法，爭取將所有符合條件的項目納入白名單。

楊惠妍指，當下政策環境趨好，公司要努力把握機遇，做好三件事，分別是保交房、資產管理，及有效銷售，認為「這三者互相作用，互為一體，是公司穿越週期、健康發展的關鍵」，相信只是公司上下共同奮鬥，一定能做好保交房工作。

莫斌強調，各區、子公司一定要主動作為，不要等靠要(即等待上級援助)，也不要抱怨，同時善待合作夥伴，積極溝通，很多問題都能得到有效解決。