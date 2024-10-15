東方日報B1：華上月外貿曳　出口半年低

受全球需求減弱拖累，中國9月出口錄半年最慢增速，以人民幣計價，按年僅升1.6%，進口更相隔兩個月後轉跌0.5%，意味着外界對第三季內地經濟動能寄予厚望的外貿數據大幅放緩。同時，日前出爐的消費及生產物價指數受壓，再次凸顯內地需求不振問題。分析估計，為應對出口或見頂、中國貨被加徵關稅的挑戰，內地選擇漸進式刺激措施。

中國海關總署周一(14日)收市後公布，9月內地貿易順差為5,826.2億元人民幣，下滑至接近5月時的低位。以美元計價，內地進口按年升2.4%，增幅創5個月來最低，且出口升幅進一步放緩至0.3%，兩者均差過市場預期的6%及0.9%，全月貿盈僅錄817.1億美元，規模也縮水至4月後最少。

外貿表現與離岸人民幣兌美元大幅升值或有關，9月離岸人民幣大漲逾800點子，內地出口按月轉跌1.6%。惟離岸人民幣在7.08水平徘徊，單日回落逾百點子，對內地出口商收益帶來的不確性可望緩減。由官方開出的人民幣中間價報7.0723，按日調升8點子，但在岸人民幣下午4時30分收報7.0795，比上周五挫119點子，創近一個月低。

首3季而言，美元計價內地出口總值按年增4.3%至2.61萬億美元，進口仍升2.2%至1.92萬億元。期內，對美國出口按年多2.8%，自美國進口亦升0.7%。人民幣計價整體出口及進口更各升6.2%及4.1%，進出口總值突破32萬億元人民幣，為歷來同期首次。

對於內地出口減速，海關總署新聞發言人呂大良指，主要受短期偶發因素影響，如上月遭受極端天氣打擊，颱風過後船隊排期順延，導致出口滯後，以及早前全球航運不暢、貨櫃短缺，及美國東岸碼頭工人談判等，影響企業出貨及物流。

他強調，內地出口連升6個月，累計規模創同期新高。且近期當局對800多家內地出口商的調研結果顯示，69%企業料第四季出口持平或增長，故當局對本季出口仍有信心。海關總署副署長王令浚表示，中方從不刻意追求貿易順差，直斥有國家一方面對華貿盈指手畫腳，一方面又不斷加嚴管制措施，限制對華出口，令人費解。

荷蘭國際集團(ING)銀行大中華區首席經濟師宋林分析，首3季內地汽車出口金額按年升幅，進一步擴至20.7%，即使業界關注北美和歐洲對華加徵關稅的影響，但由於汽車價格和品質均具競爭力，故續見內地汽車製造商對其他市場的強勁出口。反觀內需低迷持續拖累進口需求，農產品、鋼材、化妝品等多個品類首3季增速均有萎縮，各減6.9%、9.8%及10.6%。

他預計，貿盈減少對第三季經濟增長的貢獻或縮小，可留意周五揭盅的第三季經濟數據。惟9月貿易與近月採購訂單數據表明，外需疲弱以至新關稅可能增加內地出口壓力。投資和消費等其他經濟領域需加快步伐，才能完成今年官方經濟增長目標。儘管這過程持續的時間比市場預期長，但仍預計政府將採取財政刺激措施，以穩經濟並提振內需。