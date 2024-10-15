廖嘉豪：中港股市或可趁低吸納

恒生指數由10月7日高位23,241點跌近9%，或因後續政策出台細節令市場失望，加上周六財政部記者會亦未有公布實際發債規模及支持消費措施，投資者或擔心利好中港股市政策無以為繼。雖然財政部記者會或為市場情緒帶來短期壓力，但政策安排仍有利中期宏觀基本面，加上其他槓桿因素尚未發力，投資者或可借回調吸納，捕捉花旗分析員預期恒指明年中升至26,000的機會。

從經濟發展角度出發，財政部記者會證實當局仍執行促增長的政策轉向，而各種承諾的措施確實有力應對如地方財政壓力、根深柢固的房地產疲態等個別關鍵的中期挑戰。擬議的一攬子計劃較側重處理風險，包括財政部形容為「近年來最大」的債務互換規模化解地方政府債務問題，以及確認允許使用專項債券回購商品房和土地儲備。下次全國人大常委會將為市場焦點，這將是正式立法通過增量財政政策的機會。花旗分析員仍預計今年內將增加約3萬億元人民幣的財政支出，以分別支持收入缺口、消費及增資內銀。整體政策前瞻指引仍較堅實，或續有利市場信心回升。

另一方面，一直壓抑市場信心的內房銷售在政策組合拳公布之後的一周明顯回暖。截至9月29日一周，34個城市的一手單位銷量為34,481套，按周升105%，2023年每周平均銷量為32,500套。一線、二線、三/四線城市皆明顯回升，按周分別升96%、93%及162%。而18個重點城市的二手成交同期亦按周升34%至23,962套，一線、二線、三/四線城市各升62%、97%及71%。大部分城市在十一長假期的房屋銷售亦保持強勁，部分國企發展商或二手樓賣家減價幅度收窄2至5%。核心地區買地信心亦見改善，深圳寶安一塊地皮以36%溢價售出，成交價達52,200元人民幣/平方米，成都天府地皮則以87%溢價售出，成交價達破紀錄的24,300元人民幣/平方米。花旗分析員估計35間中港上市的內房發展商10月的單月新屋銷售或可逆轉至按年升10%，並創年初至今新高約3,200億至3,300億元人民幣，料中國房地產行業基本面已達轉捩點，或將開始以股東回報為重點的2年中期復甦階段。內房環境好轉亦有利內銀估值，以及帶動其他家電建材消費回升，潛在正面影響廣泛。

雖然市場或懷疑是次反彈的持續性，但筆者認為是次升幅可能還未及今輪牛市升幅的一半，目前推升股市的資金來自企業和散戶過去幾年積累儲蓄，槓桿效應尚未發揮作用，央行低成本資金支持有機會是未來升市的強大資金來源。盈利預測才剛開始上調，金融和消費相關行業更趨明朗或進一步擴大盈利上修勢頭。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪