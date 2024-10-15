林嘉麒：港股技術走勢仍不錯　最緊要守穩...

投資市場期待上周六財政部就「加強財政政策逆周期調節，推動經濟高質量發展」發布會能夠繼續對港股有支持，期待財政政策加碼以扭轉經濟疲態，其中更期待的是有實質數字描述新增刺激措施規模。結果一如預期，沒有出現令投資者興奮的數字。

今次發布會焦點除了加大財政政策逆周期調節力度方法、財政政策工具外，更關注房地產及消費力問題。財政部計劃補充地方政府綜合財力4,000億元人民幣，鼓勵有條件的地方盤活閒置資產。另外，擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險，從而騰出更多資源支持經濟發展，鞏固基層「三保」：保基本民生、保工資、保運轉。利用逆周期調節，擴內需、促消費，增加居民收入，提高社會保障水平等。

儘管財政部並未提及刺激規模實際數字，但在專項資金、貸款貼息等工具，可預示可帶動有效投資，擴大內地需求。居民得到「三保」，內房問題有望遂步化解，加上產生的財富力有助消費股重生。整體上，不算令人失望，因上一次發改委也沒有給市場太多驚喜。

或許是中央知悉外資取態，昨日國家市場監督管理總局、工業和信息化部、司法部、國家金融監督管理總局等多部門負責人出席發布會，介紹加大助企幫扶力度有關情況，包括出台《關於引導網絡交易平台發揮流量積極作用、扶持中小微經營主體發展的意見》，鼓勵網絡交易平台企業合理配置流量資源；對個體工商戶實施分型分類、精準幫扶，市場監管總局會同有關部門在稅收、社保、就業、融資等領域出台更有針對性的政策；市場監管總局將會同有關部門創新實施質量融資增信政策，推廣以企業技術能力、質量資質等為依據的增信機制，提高小微企業的融資可得性和便利性；工信部將在第四季內聯同相關部門，再推出一批促消費、擴內需的具體舉措，幫扶企業拓展市場、釋放活力等。

儘管財政規模及實際行動依然欠奉，惟投資必須知道，財政政策涉及中央、政治局、國務院會議等未來對財政預算的安排，即管中國在推動國家政策可以是快，但是仍有程序的，作為成熟的投資者毋須太擔心。

事實上，港股與A股昨日走勢也有差異，A股指數表現上來得更興奮，反觀港股及國際投資者仍然是較為觀望，短期或欠缺爆炸力。不過，從技術走勢看，趨勢依然不錯，至少在這一輪以黃金比率計算，恒生指數調整後是健康的，只要回調不超過0.5(約20,100點)，這輪牛市還可以繼續，而上周四恒指曾回落至20,190點便出現反彈，這是短線最關鍵水平。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)