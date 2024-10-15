大酒店委任行政總裁　明年3月生效

郭敬文將退任公司董事總經理兼行政總裁的職務，由2024年10月31日起生效。作為交接安排的一部分，他將繼續擔任董事局執行董事及行政總裁顧問，直至2025年股東周年大會結束。公司之執行董事及企業及管治總裁廖宜菁，將獲委任為暫代行政總裁及公司執行委員會及財務委員會成員，任期為2024年11月1日至2025年3月2日。

Vuchot擁有逾30年奢侈品零售業務經驗，在創新策略及推動業務增長及拓展方面亦擁有豐富經驗。

作為公司的執行董事兼行政總裁，Vuchot不會就出任董事局及董事委員會成員而獲得任何董事袍金。根據Vuchot的服務合約，他將可收取年度基本薪酬850萬元及其他福利，亦將可獲發酌情短期及長期獎金，並將根據公司和個人表現釐定。